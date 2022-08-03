За главное побьются лучшие

За право проведения чемпионата мира по футболу 2030 года будут бороться два главных футбольных континента — Европа и Южная Америка. Групповой заявке Испании и Португалии, которую они подали еще год назад, будет противостоять блок из четырех стран: Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили. Это соперничество продолжает тренд совместных заявок, которые стали набирать обороты в прошлом десятилетии и активно приветствуются Международной федерацией футбола (FIFA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: министр спорта Уругвая Себастьян Бауза, президент Конфедерации футбола Южной Америки (CONMEBOL) Алехандро Домингес и президент Уругвайской футбольной ассоциации Игнасио Алонсо

Фото: Matilde Campodonico / AP Слева направо: министр спорта Уругвая Себастьян Бауза, президент Конфедерации футбола Южной Америки (CONMEBOL) Алехандро Домингес и президент Уругвайской футбольной ассоциации Игнасио Алонсо

Фото: Matilde Campodonico / AP

Определился еще один участник конкурса на право проведения футбольного чемпионата мира 2030 года. С Португалией и Испанией, представляющими европейский континент, будет бороться южноамериканский блок в составе Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили.

Последние подали заявку в эту среду. Ее девизом, сказал в ходе официальной церемонии на стадионе Centenario в Монтевидео президент Конфедерации футбола Южной Америки (CONMEBOL) Алехандро Домингес, является «возвращение чемпионата мира в свой первоначальный дом».

Финальный матч чемпионата мира, если Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили победят на выборах, планируется провести в Монтевидео. Именно там в 1930 году состоялся первый чемпионат планеты, в котором участвовали всего 13 стран. После этого Уругвай, оставаясь в числе самых сильных сборных, получил статус хозяина первенства лишь однажды — в 1950 году.

Конкурировать со странами Южной Америки будут Испания и Португалия, подавшие групповую заявку в июне прошлого года. Она получила название «Иберийская кандидатура». Вообще-то в 2018 году премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал о предполагаемой подаче коллективной заявки сразу трех стран — Испании, Марокко и Португалии, но Марокко позднее отказалось от участия в общем проекте и сейчас рассматривает возможность заявиться самостоятельно.

Совместные заявки можно назвать трендом нынешнего столетия, но такого масштаба, предполагающего участие четырех государств, они не достигали.

В 2002 году право проведения чемпионата мира было поделено между двумя азиатскими странами — Японией и Южной Кореей. Чемпионат мира — 2026 года — должны принять три страны: Канада, Мексика и США.

Этот тренд широко приветствуется Международной федерацией футбола, так как коллективные заявки позволяют минимизировать расходы на подготовку турнира для отдельных государств. Нельзя исключать, что Катар, потративший на чемпионат мира 2022 года в общей сложности около $200 млрд, станет последним государством, принявшим соревнование в одиночку.

До недавних пор в футболе действовала вообще-то другая система выбора страны-организатора — так называемый принцип ротации континентов, который FIFA во избежание споров впервые внедрила на чемпионате мира 1958 года в Швеции. В соответствии с этой схемой мировое первенство поочередно, вплоть до 2002 года, принимали страны всего трех континентов — Европы, а также Северной и Южной Америк. Затем в список добавилась Азия, а потом и Африканский континент — в 2010 году чемпионат мира прошел в ЮАР.

Однако в 2007 году исполком FIFA от такого формата выбора хозяев турнира отказался. Против него выступали европейские страны, возмущенные тем обстоятельством, что получают шанс принять мировое первенство всего лишь раз в 24 года. Тогда было решено, что с 2018 года возможность подать заявку на проведение главного футбольного турнира четырехлетия будет предоставлена любым странам, за исключением государств тех конфедераций, где прошли два предыдущих чемпионата мира.

Екатерина Ремизова