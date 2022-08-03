Аппаратные игры в МЧС

Нанесение ущерба в 17 млн руб. инкриминировано арестованному в среду Пресненским райсудом Москвы бывшему руководителю аппарата главы МЧС РФ Вадиму Сойникову. По версии следствия, должностное преступление было совершено им во время ремонта ведомственного спорткомплекса в столице. Отметим, что это уже второй попавший под уголовное преследование высокопоставленный сотрудник из окружения погибшего в прошлом году руководителя МЧС Евгения Зиничева. В середине июля в СИЗО и тоже за превышение должностных полномочий оказался бывший заместитель главы МЧС Андрей Гурович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трое детей на иждивении не помогли Вадиму Сойникову избежать ареста

Фото: Пресненский районный суд Трое детей на иждивении не помогли Вадиму Сойникову избежать ареста

Фото: Пресненский районный суд

С ходатайством об аресте 44-летнего Вадима Сойникова, в прошлом высокопоставленного офицера ФСБ, а также члена клуба «Ночные волки», последним местом работы которого значилось МЧС, в Пресненский райсуд Москвы обратился следователь столичного управления СКР. Из оглашенных им материалов следовало, что бывшему руководителю аппарата главы МЧС Сойникову инкриминируется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 п. «в» ст. 286 УК РФ). По версии следствия, преступление было совершено при ремонте здания ведомственного спорткомплекса с бассейном, находящегося в Москве на улице Ватутина, 1, где располагается еще и целый ряд структурных подразделений центрального аппарата МЧС.

Проведение работ было поручено столичному ООО «Атлас технолоджис». При этом следователь не пояснил, имел ли Вадим Сойников какое-либо отношение к выбору именно этого подрядчика. Сам обвиняемый, когда ему предоставили слово, заявил, что у него таких полномочий не было и он лишь контролировал ход работ. Как бы то ни было, но и за этим, как утверждается в материалах возбужденного 1 августа 2022 года уголовного дела, обвиняемый не уследил.

За 17 млн руб., которые и фигурируют в деле как ущерб, фирма лишь произвела демонтажные работы и ушла с объекта. По другим данным, причиной прекращения работ стали некие серьезные нарушения, выявленные ведомственной комиссией.

В итоге спорткомплекс так и остался недостроенным.

Говоря о необходимости заключения фигуранта под стражу, следователь сделал акцент на том, что Вадим Сойников до перехода в МЧС 18 лет проработал в ФСБ и владеет навыками оперативно-разыскной деятельности. По мнению представителя СКР, их он может применить в том числе для уничтожения доказательств по делу и оказания давления на свидетелей.

Сам экс-чиновник, который после упразднения весной 2022 года аппарата главы МЧС новую работу так и не нашел, попросил суд о домашнем аресте. По его словам, на реконструкцию спорткомплекса деньги из бюджета не выделялись и поэтому ему неясно, о каком вообще ущербе может идти речь. Косвенно эту версию подтвердил и сам следователь, отметивший, что, взявшись за реконструкцию спорткомплекса, господин Сойников таким образом решил выслужиться перед своим начальством. Кстати, на аналогичной инициативе, по данным “Ъ”, бывший руководитель аппарата главы МЧС погорел и на прежней работе. В управлении «К» СЭБ ФСБ дослужившийся до полковника Вадим Сойников занимался борьбой с контрабандой. Оттуда он после неудачной попытки угодить начальству был вынужден уволиться. В итоге попал в МЧС, но и здесь надолго не задержался. Весной 2022 года аппарат министра как структурное подразделение МЧС был ликвидирован, а господин Сойников уволен из МЧС.

Впрочем, ни ссылки на безупречную службу в МЧС, ни тот факт, что на иждивении у него находятся трое детей, избежать ареста Вадиму Сойникову не помогли.

Судья Ольга Киселькова отправила бывшего чиновника в СИЗО до 1 октября. Его адвокат не стал комментировать ни фабулу уголовного дела, ни сам арест, сославшись на отсутствие согласия своего доверителя.

Отметим, что господин Сойников стал уже вторым попавшим под уголовное преследование высокопоставленным сотрудником МЧС после того, как в конце мая ведомство возглавил выходец из ФСБ, ФСО и Росгвардии генерал-лейтенант Александр Куренков. В середине июля нынешнего года в СИЗО оказался бывший заместитель главы МЧС Андрей Гурович. Его обвиняют все в том же превышении должностных полномочий при строительстве антиковидного госпиталя в Мурманской области.

Олег Рубникович