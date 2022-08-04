Мощность полигонит на восток

Как выяснил “Ъ”, правкомиссия по энергетике одобрила модернизацию угольных Нерюнгринской ГРЭС и Партизанской ГРЭС «РусГидро», а также Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании. Станции на 2 ГВт нужны для снабжения Восточного полигона, но оплачивать их будет промышленность остальной части РФ. Причем компании не раскрыли цену ТЭС и не провели аудит проектов, что противоречит правилам энергорынка. Вместе с тем «РусГидро» уже испытывает сложности со строительством четырех ТЭС на Дальнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики рекомендовала расширить список проектов модернизации ТЭС на Дальнем Востоке. По сведениям “Ъ”, в перечень могут включить проекты расширения угольных Нерюнгринской ГРЭС (450 МВт) и Партизанской ГРЭС (280 МВт) «РусГидро», а также модернизации девяти блоков Приморской ГРЭС (1,5 ГВт) Сибирской генерирующей компании (СГК).

Проекты будут окупаться за счет повышенных платежей потребителей электроэнергии всей страны. Львиная доля платежа ляжет на промышленность европейской части РФ, Урала и Сибири.

На заседании правкомиссии 2 августа, по информации “Ъ”, стоимость проектов не называлась. В 2021 году общий CAPEX оценивался примерно в 166 млрд руб. Однако по правилам оптового энергорынка новые объекты в перечень программы модернизации можно добавлять только после технологического и ценового аудита, а также заключения госэкспертизы.

По информации “Ъ”, СГК планирует запустить четыре энергоблока Приморской ГРЭС до конца 2023 года, два — в конце 2024 года, три — в конце 2025 года. В СГК заявили “Ъ”, что правкомиссия одобрила состав работ по Приморской ГРЭС. Там отметили, что CAPEX проекта не обсуждали, аудита еще не проводили. «РусГидро» планирует построить новый блок Нерюнгринской ГРЭС к концу 2025 года, а блок Партизанской ГРЭС — к концу 2026 года. Там отказались от комментариев. В Минэнерго “Ъ” не ответили.

«Учитывая опыт аудита компаниями собственных проектов, его целесообразно сделать независимым и публичным,— заявили “Ъ” в "Сообществе потребителей энергии".— Такой подход ранее позволил оптимизировать проект модернизации Артемовской ТЭЦ-2».

При этом «РусГидро» испытывает сложности со строительством четырех станций на Дальнем Востоке. Холдинг повторно проектирует энергоблоки на Хабаровской ТЭЦ-4, Якутской ГРЭС-2 и Артемовской ТЭЦ-2, куда планировалось ставить турбины модели 6F.03 «Русских газовых турбин» (РГТ — СП «Интер РАО» и американской GE). Компания вынуждена менять основное оборудование, следует из письма главы «РусГидро» Виктора Хмарина в Минэнерго (“Ъ” его видел).

«РусГидро» надеется поставить новую газотурбинную установку на Хабаровскую ТЭЦ-4 и парогазовую установку на Артемовскую ТЭЦ-2 с использованием четырех газовых турбин мощностью до 160 МВт. Однако сроки запуска Хабаровской станции сдвинутся на два года, а Артемовской — на год, до конца 2027 года. На Якутской ГРЭС-2 хотят строить паросиловую установку (ПСУ) с двумя паровыми турбинами по 80 МВт, сместив ввод на два года — до конца 2027 года. Запуск Владивостокской ТЭЦ-2 на ПСУ также может задержаться: один блок введут в 2023 году, второй — в 2025-м и третий в 2027 году.

В конце июня представитель «РусГидро» в Госдуме заявлял, что компания прорабатывает возможность покупки иранских газовых турбин или российских менее мощных машин, но в РФ заводы загружены. Олег Дудихин из Kept считает, что вариант использования аналогичных по мощности турбин иранской Mapna можно рассмотреть. Однако никто в России не имеет опыта поставок, установки, эксплуатации и обслуживания иранских турбин, что повышает риски реализации таких проектов, предупреждает аналитик. Перепроектирование критических для региона ТЭЦ на технологию ПСУ хотя и будет являться использованием устаревшей технологии, но может быть оправдано с точки зрения безопасности энергоснабжения, полагает он.

Полина Смертина