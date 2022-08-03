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Коммерсантъ FM
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Смычка городка и деревни

Власти Санкт-Петербурга хотят расширить Царское Село за счет Федоровского комплекса

Как стало известно “Ъ”, власти Санкт-Петербурга пытаются убедить Минсельхоз передать им участки и здания вблизи Царского Села, принадлежащие местному аграрному университету. Учебному заведению пока ничего в обмен не предлагается. Передача имущества от одной госструктуры другой не предполагает компенсационных механизмов, уточняют эксперты, но стороны могут найти компромисс.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который просит главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева передать в собственность города выявленные объекты культурного наследия на Академическом проспекте и Петербургском шоссе вблизи Федоровского городка в Пушкине. Речь идет о комплексе, находящемся сейчас в пользовании Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ). В аппарате Александра Беглова на вопросы “Ъ” не ответили. В Минсельхозе подтвердили “Ъ” факт получения обращения.

Комплекс, на который претендует город, состоит из здания бывших казарм и гаража с квартирами для служащих, а общая площадь участков под ними достигает почти 30 га. Кроме того, Смольный просит передать 62,23 га под опытными садами университета и земли учхоза между Академическим проспектом и Липовой аллеей. Эта территория примыкает к Александровскому парку в составе музея-заповедника «Царское Село».

Недвижимость СПбГАУ нужна властям Санкт-Петербурга для реализации комплексного проекта освоения территории в границах центра и парковой зоны Царского Села, следует из письма. Сейчас здесь ведется реставрация комплекса Федоровского городка, возведенного в 1913–1918 годах для нужд Федоровского собора. В 1918 году комплекс был передан Петроградскому агрономическому институту, предшественнику СПбГАУ. В 1994 году частично перешел в ведение Русской православной церкви. В 2014–2015 годах бы согласован проект ремонта и реставрации Федоровского городка. «Сейчас депрессивное состояние и разорванность изначально единого участка требует проведения и других улучшений»,— указывает губернатор города в своем письме.

Доцент факультета экономики и управления в АПК СПбГАУ Ирина Трушкина говорит, что сейчас спорные здания университета частично используются для хранения сельхозтехники и оборудования, на котором проходит обучение инженерным и строительным специальностям. По ее словам, альтернативных свободных помещений для хранения имущества у вуза нет.

Обычно учебные заведения не самые аккуратные пользователи и собственники объектов культурного наследия, констатирует координатор движения «Живой город» Антонина Елисеева. По ее словам, существуют прецеденты, когда вузы планировали снести исторические здания из-за сложностей с их эксплуатацией. «Но важно понимать, какой объем работ по сохранению и реставрации объекта будет проведен после его передачи городу»,— добавляет госпожа Елисеева.

Власти не первый раз пытаются изъять недвижимость, находящуюся в ведении аграрных вузов. Самым громким стал скандал с изъятием участков у Тимирязевской сельхозакадемии в Москве в районе станции метро «Петровско-Разумовская»: в 2016 году существовавшему на тот момент Фонду развития жилищного строительства планировалось передать для застройки более 100 га. Решение вызвало негодование со стороны представителей вуза, настаивавших на том, что территории задействованы в учебном процессе. Вопрос спровоцировал длительную полемику с привлечением Минсельхоза о целесообразности выделения земель и размере компенсации вузу, но окончательного решения до сих пор найдено не было.

Управляющий партнер «Мета» Максим Лещев считает, что у аграрных университетов, как правило, нет необходимых ресурсов и компетенций для управления большим объемом недвижимости. Он обращает внимание на то, что по сути речь идет о переходе прав от одной государственной структуры к другой: в этом случае нет утвержденной схемы выплаты компенсации. Но, заключает он, на практике были случаи, когда, например, «Интеко», получив в 2004 году под застройку часть земель МГУ, в обмен возвела несколько зданий для нужд университета.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

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