78,41 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в июле 2022 года, сообщил Минфин. В сравнении с июнем ($87,25) показатель снизился на $8,84. Средняя цена Urals в январе—июле сложилась в размере $83,27 за баррель против $64,68 за такой же период прошлого года. Февральская цена Urals $92,2 была максимумом с октября 2014 года, в марте и апреле она сократилась, поскольку из-за военной операции на Украине продавать российскую нефть стало сложнее. В мае и июне цена вновь стала расти. Дисконт цены Urals к цене сорта Brent (в июле фьючерс на его поставку в среднем стоил $105 за баррель) составил в минувшем месяце $27, что меньше июньских $30 и майских $32.