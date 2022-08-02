Кожу «России» одобрил арбитраж

Как стало известно “Ъ”, Мещанский райсуд Москвы, рассматривающий резонансное уголовное дело о предполагаемом хищении 253 млн руб. при отделке самолетов специального летного отряда (СЛО) «Россия», поручил федеральному центру судебных экспертиз Минюста установить рыночную стоимость проведенных на трех пассажирских Як-40 работ. Такое решение было принято из-за противоречий в выводах следствия о якобы завышенной ООО «Вемина Авиапрестиж» цене работ на бортах самолетов, а также использовании при отделке козлиной вместо буйволиной кожи и результатами экспертиз, проведенных по решению Арбитражного суда Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнительный директор ООО «Вемина Авиапрестиж» Сергей Давыдов и экс-гендиректор ООО «Вемина Авиапрестиж» Виталий Романюк

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Исполнительный директор ООО «Вемина Авиапрестиж» Сергей Давыдов и экс-гендиректор ООО «Вемина Авиапрестиж» Виталий Романюк

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ходе очередного заседания Мещанского райсуда Москвы, в котором с января 2020 года рассматривается уголовное дело в отношении экс-гендиректора ООО «Вемина Авиапрестиж» Виталия Романюка, исполнительного директора компании Сергея Давыдова, а также бывшего вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по государственной авиации специального назначения Сергея Герасимова, обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), защита заявила ходатайство о проведении финансово-экономической экспертизы стоимости выполненных при отделке VIP-самолетов работ. При этом суду и гособвинителю было представлено январское решение Арбитражного суда Москвы, а также позже подтвердившие его постановления апелляционной и кассационной инстанций.

Как следует из решений арбитражей, они, рассмотрев исковые требования ПАО ОАК к ФГБУ «СЛО "Россия"», признали их подлежащими удовлетворению в полном объеме. Из материалов арбитражного дела следовало, что между ПАО OAK (исполнитель) и СЛО (заказчик) 12 января 2017 года был заключен договор по дооборудованию пассажирских салонов трех самолетов Як-40. В соответствии с п. 5.1 договора его цена составляла 394 млн 960 тыс. 608 руб., включая в себя весь объем заказанных работ, стоимость материалов, комплектующих, командировочные расходы, страхование, траты на наземные и летные испытания, таможенные пошлины, налоги и сборы и другие обязательные платежи. Пунктом 5.2 договора было установлено, что цена является твердой и определяется на весь срок действия договора. Однако акты сдачи-приемки выполненных работ, отмечали истцы, так и не были подписаны, а окончательный расчет с ними (с учетом ранее выплаченного аванса в 315 млн 968 тыс. 486 руб.) в размере 78 млн 992 тыс. 21 руб. не произведен, несмотря на то что работы были выполнены в согласованные с заказчиком сроки. При этом в письме от 20 апреля 2018 года ФГБУ «СЛО "Россия"» подтвердило транспортному управлению управделами президента факт выполнения работ, причем в полном объеме. Иск о взыскании 78 млн руб. был полностью удовлетворен.

Следует отметить, что при рассмотрении искового заявления Арбитражный суд Москвы назначил судебную экспертизу c обязательным осмотром дооборудованных самолетов. Экспертиза была поручена ЗАО «Российская оценка», перед которым был поставлен вопрос определения стоимости выполненных работ по дооборудованию пассажирских салонов Як-40. И согласно заключению эксперта от 17 мая 2021 года, рыночная стоимость выполненных работ с учетом НДС по одному самолету составила 185,4 млн руб., второму — 71,1 млн руб. и третьему — 112,2 млн руб., а всего за три воздушных судна — 368,7 млн руб.

Кроме того, перед экспертами был поставлен вопрос: является ли кожа, использованная для отделки кресел салонов воздушных судов, козлиной или кожей крупного рогатого скота, подвергалась ли она какой-либо обработке (механической при монтаже кресел либо химической) и соответствует ли условиям договора и требованиям, предъявляемым к авиационной технике и безопасности полетов. Проведение этой экспертизы было поручено уже специалистам испытательного центра ФГУП ВИАМ. Они пришли к выводу, что кожа, использованная для отделки кресел салонов воздушных судов Як-40, является кожей крупного рогатого скота, а не козлиной, что подтверждается протоколами испытаний в ОАО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности».

Ознакомившись с выводами экспертов в рамках арбитражного дела, Мещанский райсуд Москвы согласился с наличием противоречий в данных следствия о завышенной более чем в два раза стоимости работ, а также использованного материала для отделки кресел Як-40. В результате судом было назначено проведение своей экспертизы, но уже в ходе уголовного дела. Гособвинение при этом, по словам адвокатов подсудимых, не возражало.

Как не раз писал “Ъ”, уголовное дело в отношении господ Романюка, Давыдова и Герасимова было возбуждено главным следственным управлением Следственного комитета России в октябре 2018 года. Генеральному и исполнительному директорам ООО «Вемина Авиапрестиж» Виталию Романюку и Сергею Давыдову инкриминировали мошенничество в особо крупном размере, а бывшему вице-президенту ОАК Сергею Герасимову — мошенничество позже переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями. Поводом для расследования стало заявление руководства ЗАО КВАНД-АСХМ о том, что оно могло бы выполнить работы по переоборудованию и отделке VIP-самолетов по более низкой цене.

Решение о необходимости переоборудовать три Як-40 СЛО принял в 2015 году. По результатам электронного аукциона с ОАК был заключен контракт. К выполнению работ по результатам аукциона была привлечена «Вемина Авиапрестиж», специализировавшаяся на отделке самолетов для высокопоставленных персон. К декабрю 2017 года работы были завершены и приняты комиссией.

По версии же следствия, опиравшегося на выводы товароведческой экспертизы, переделка самолетов по рыночной цене должна была обойтись в 137,9 млн руб., а не в 394 млн руб., при этом часть кресел была отделана не бычьей, а дешевой и не приспособленной для этого козлиной кожей.

Фигуранты скандального дела вначале находились под стражей, но потом были освобождены. Само уголовное дело суд первой инстанции вернул в Генпрокуратуру, утверждавшую обвинение, решив, что для скандальной товароведческой экспертизы был необоснованно привлечен военнослужащий — специалист в области летательных аппаратов, являющийся ненадлежащим лицом при данном исследовании. Однако Мосгорсуд установил, что против использования этого эксперта, к тому же уволенного в запас, стороны изначально не возражали. Дело было возвращено в суд, где и слушается снова.

Ожидается, что новая экспертиза будет проведена к концу августа.

Юрий Сенаторов