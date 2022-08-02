Девушка эпохи ренессанса

29 июля вышел в свет первый за шесть лет студийный альбом американской певицы Бейонсе «Renaissance». За день до этого его слили в сеть, однако коммерческие результаты альбома все равно потрясают воображение. В считаные часы после официального выхода в свет «Renaissance» возглавил чарты Spotify и Apple Music. Рассказывает Борис Барабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обращаясь за вдохновением к беззаботным диско и хаусу, Бейонсе не забывает честно указывать первоисточники

Фото: DAVID MAXWELL / EPA / Vostock Photo Обращаясь за вдохновением к беззаботным диско и хаусу, Бейонсе не забывает честно указывать первоисточники

Фото: DAVID MAXWELL / EPA / Vostock Photo

Бейонсе Ноулс — поп-певица, чье состояние оценивается в $450 млн, к моменту выхода седьмого студийного альбома «Renaissance» она продала по всему миру 100 млн своих альбомов. Поэтому внимание к «Renaissance» беспрецедентное. Бейонсе относится к категории артистов, каждый взмах ресниц которых немедленно требует расшифровки, каждый жест вызывает бурю комментариев. Что тогда говорить о даме, которая не выпускала альбомов целых шесть лет — со времен альбома «Lemonade».

Справедливости ради стоит сказать, что в эти шесть лет Бейонсе с радаров не пропадала, и это еще мягко сказано.

В 2018 году вместе со своим мужем Jay-Z она выпустила альбом «Everything Is Love», из которого фанаты сделали вывод, что певица преодолела сложный период в семейной жизни и снова готова петь о любви. Тогда же, в 2018-м, Бейонсе стала хедлайнером фестиваля Coachella. Бейонсе выступила перед аудиторией в 125 тыс. зрителей в компании 100 танцоров и группы Destiny`s Child, воссоединившейся по такому случаю. Это выступление, по мнению критиков, задало новые стандарты хедлайнерских фестивальных сетов. Оно собрало больше всего зрителей за всю историю онлайн-трансляции с Coachella и поставило рекорд среди всех трансляций на YouTube. Выступление на Coachella легло в основу live-альбома и фильма «Homecoming».

Затем Бейонсе озвучила Налу в фильме Джона Фавро «Король-лев», выпустила альбом-саундтрек к фильму, а на основе этого альбома создала свой фильм — «Black Is King», выдержанный в стиле «афрофутуризма». Наконец, в 2021 году вместе со спортивной драмой «Король Ричард» вышла написанная для нее песня Бейонсе «Be Alive». Все эти релизы, как обычно, сопровождались номинациями на престижные премии и впечатляющими результатами в чартах. Даже если в эти шесть лет у вас были другие дела, Бейонсе все равно постоянно была у вас перед глазами.

При этом вы совсем не обязательно ее слушали. Весь этот внушительный корпус работ так или иначе был адресован черной аудитории или завязан на актуальную американскую проблематику последних лет. Бейонсе была большой частью пласта культуры, рожденного на взлете американского черного феминизма и движения BLM. Новый же альбом «Renaissance» оказался чуть ближе публике с другими музыкальными вкусами.

Критики практически в один голос хвалят «Renaissance», а это значит, что, с их точки зрения, обращение Бейонсе к беззаботной дискотечной музыке, и в первую очередь к британскому хаусу,— дело правильное и своевременное. Пожалуй, публика действительно соскучилась не только по «нормальному» альбому Бейонсе, но и по песням, устроенным иначе, нежели те, благодаря которым она стала самой авторитетной черной певицей.

Одна из главных сюжетных линий нового альбома Бейонсе — песни «Cuff It», «Virgo`s Groove», «Move» и «Summer Renaissance». Среди их авторов и коллабораторов Бейонсе значатся корифеи диско Найл Роджерс (Chic), Грейс Джонс, Джорджо Мородер и покойная Донна Саммер. Последние двое появились на альбоме благодаря песне «I Feel Love» — Бейонсе вслед за многими своими коллегами не удержалась от того, чтобы использовать нетленный диско-гимн в новой песне. «Summer Renaissance» — квинтэссенция сегодняшнего продюсерского метода Бейонсе. Она не берет фрагменты чужих песен как есть, но целиком или частично использует мелодии, вычленяет одну или несколько нот из канонической партии клавишных, останавливается в шаге от полной цитаты, но не забывает указать первоисточник в выходных данных песни.

Такой же метод использован в треках альбома «Renaissance», созданных под влиянием хауса 1990-х. В блоке песен «Energy» и «Break My Soul» о нем напоминает отголосок хита Robin S «Show Me Love», настроение создается за счет использования тембров клавишных и знакомых нотных последовательностей. Так, в «Summer Renaissance» за поклоном в сторону диско-классики следует большой период чистейшего речитатива, а затем, еще раз отдав дань Донне Саммер, Бейонсе переходит к неспешному перечислению модных брендов, напоминающих о песне Мадонны «Vogue».

Критики восторгаются искусным продакшеном альбома, обсуждают смелую обложку, на которой певица восседает на хрустальном коне, однако в рецензиях, как и в постах фанатов, гораздо реже можно встретить восторженную реакцию на конкретную песню или мелодию. Несмотря на дрейф в сторону более «британской» и «европейской» музыки, вряд ли Бейонсе пополнит свою фан-базу некоей новой когортой фанатов, которые ее до сих пор не слушали или относились к ней ровно, а теперь пришли в лоно ее церкви. В основе своей Бейонсе не изменилась. Возможно, ее новые песни менее политизированы и нагружены важными для соотечественников темами. Но подзаголовок альбома «act I» может содержать намек на то, что во втором акте этого «важного» будет больше.