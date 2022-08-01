69,6 триллиона рублей составил объем денежной массы в национальном определении на начало июля 2022 года, сообщил Банк России. За июнь показатель увеличился на 0,9% (на 629,8 млрд руб.). В годовом выражении темпы роста показателя увеличились до 16,8% к 16,6% на начало июня. Объем наличных средств вне банков вырос за месяц на 0,5%, до 13,3 трлн руб., их доля в денежной массе на 1 июля снизилась до 19,1% — до минимума с 1 марта 2020 года. Рост денежной массы M2 продолжился на фоне наращивания ипотечного кредитования в июне (на 0,7% к маю), что увеличивает риски роста инфляции во втором полугодии. В целом за первое полугодие денежная масса выросла на 5,1%.