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Коммерсантъ FM
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Похоронное дело превратилось в уголовное

Организатора ритуального бизнеса арестовали заочно

Как стало известно “Ъ”, по требованию подмосковной полиции заочно арестован Артем Манилов — один из основателей IT-проекта «Честный агент», оказывающего полный перечень ритуальных услуг, в том числе в моргах, на кладбищах и в крематориях. По версии следствия, бизнесмен, проживающий сейчас в Израиле, являлся лидером оргпреступного сообщества, совершавшего хищения в этой отрасли. Сам бизнесмен полагает, что за его преследованием стоят силовики, не пускающие «чужих» на рынок ритуальных услуг.

Артем Манилов

Артем Манилов

Фото: Пресс-служба АО «Честный агент»

Артем Манилов

Фото: Пресс-служба АО «Честный агент»

Тверской райсуд Москвы по ходатайству главного следственного управления ГУ МВД по Московской области заочно арестовал 35-летнего основателя и гендиректора АО «Честный агент» Артема Манилова. Как пояснила “Ъ” пресс-секретарь суда Ксения Розина, он обвиняется полицией в семи эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Обвиняемый, как следует из постановления суда, будет взят под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию либо с того дня, когда он будет задержан на территории РФ.

Оперативно прокомментировать предъявленные обвинения в пресс-службе ГУ МВД не смогли, предложив написать в главк официальный запрос и ждать ответа в «установленный законом недельный срок», однако близкий к следствию источник “Ъ” рассказал, что уголовное дело о кладбищенских хищениях расследуется областной полицией уже несколько лет.

Его фигурантами стали примерно полтора десятка участников подмосковного рынка ритуальных услуг, так или иначе связанных с «Честным агентом». В их числе — несколько руководителей муниципальных казенных учреждений, заведующих кладбищами в городских округах и районах Московской области, а также коммерсанты, в основном индивидуальные предприниматели, занятые в сфере «обслуживания территорий кладбищ и ухода за надмогильными сооружениями». Следствие подозревает, что конкурсы на проведение кладбищенских хозработ, касающихся вывоза мусора, ремонта ограждений, асфальтирования дорожек, закупки стройматериалов, инвентаря и прочего, зачастую проводились с нарушениями. Условия тендеров формулировались заказчиками так, чтобы обеспечить выигрыш в них аффилированным с директорами кладбищ коммерсантам. Оговоренные работы при этом выполнялись не в полном объеме, товары и услуги приобретались по завышенным расценкам, а полученная незаконная прибыль совместно расхищалась вероятными участниками афер.

«Кладбищенское» расследование, по данным источника “Ъ”, велось не особенно активно, пока весной этого года полиция не решила объединить предполагаемых расхитителей в ОПС. С учетом предъявленных им дополнительных обвинений по соответствующей ст. 210 УК РФ следствие ходатайствовало об арестах некоторых фигурантов и получило необходимые судебные решения. Последним в списке арестантов стал предполагаемый организатор и лидер сообщества Артем Манилов.

Сам бизнесмен, живущий сейчас в Израиле, заявил “Ъ”, что не признает себя виновным. По его словам, непосредственно «Честный агент» заключил с муниципалитетом единственный контракт на вывоз и уборку мусора в 2017 году, в котором заявленная следствием недостача составила 248 тыс. руб., а общий ущерб от всех 12 предположительно совершенных участниками ОПС мошенничеств, по версии полиции, не превысил 3 млн руб. «Заниматься хищением таких сумм для меня как совладельца и гендиректора компании с официальным годовым оборотом в несколько миллиардов рублей было бы по крайней мере странно»,— утверждает господин Манилов.

Отметим, что АО «Честный агент» было создано в 2016 году как IT-платформа для организации процесса похорон в режиме одного окна. Ее авторы — выпускник Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Артем Манилов, его брат Илья Манилов, окончивший факультет журналистики МГУ, и выходец из МГТУ имени Баумана Павел Соснов — решили «привести в приличный вид потерявшуюся во времени сферу похоронного бизнеса». Платформа, как отмечают ее создатели, позволяет подключенному к ней клиенту в онлайн-режиме получить все необходимые ему ритуальные услуги: выбрать и оформить участок на кладбище, зарезервировать время в крематории и зале для прощания, заказать памятник, оплатить его установку и прочее. В России «Честным агентом» заинтересовались в первую очередь власти и участники похоронного бизнеса в Подмосковье: к системе подключились несколько кладбищ, крематориев, бюро ритуальных услуг в регионе, и уже через год работы оборот компании, по словам ее владельцев, превысил 500 млн руб. Похожие проекты были запущены позднее в США и Израиле, и сегодня, как утверждают организаторы, только через англоязычный вариант «Честного агента» All Funeral Services в штате Нью-Йорк ежемесячно заказывается до 500 кремаций.

Как рассказал “Ъ” Артем Манилов, несмотря на поддержку администрации Подмосковья, начатый им бизнес с самого начала продвигался с большим трудом из-за постоянных проверок со стороны региональных управлений МВД, Роспотребнадзора, МЧС и областной прокуратуры. Из-за этого бизнесмен был вынужден сосредоточиться на международных проектах, а подмосковный бизнес передать в управление двум своим партнерам, к которым надзирающие органы не предъявляли столь жесткие претензии. 4 февраля, по словам Артема Манилова, он узнал, что после очередной проверки полиция решила закрыть частный крематорий «Честного агента» в подмосковных Люберцах и «только от отчаяния» написал электронное письмо президенту РФ Владимиру Путину. Господин Манилов заявил в нем, что за всеми проверками его бизнеса стоит сотрудник УФСБ по Москве и Московской области подполковник Марат Медоев. Его имя, напомним, фигурировало в одном из расследований на тему кладбищенских махинаций журналиста Ивана Голунова, который едва не оказался за решеткой после того, как ему полицейские подбросили наркотики. Бывшие стражи порядка были осуждены — по данным следствия и суда, преступление они совершили для улучшения показателей своей работы.

По версии же господина Манилова, чекист якобы еще пять лет назад пояснил, что «ему лично поручили заниматься этой отраслью», допускать в нее посторонних он не намерен, поэтому «Честному агенту» он «посоветовал сворачиваться». После этого разговора, как полагает автор письма, у него и появились постоянные проблемы с правоохранителями.

Стоит отметить, что в своем обращении заявитель не настаивал на привлечении чекиста к ответственности. Он лишь попросил главу государства разъяснить ему «политику федеральной власти в этой области», чтобы помочь ему «определиться со своей дальнейшей судьбой».

Между тем обращению был дан ход. Из управления президента РФ по работе с письмами и обращениями граждан заявителю ответили, что «поставленные им вопросы входят в компетенцию ФСБ и Генпрокуратуры», а еще через несколько дней уже из Главной военной прокуратуры (ГВП) сообщили, что обращение было направлено военному прокурору Москвы генерал-майору юстиции Владиславу Приходченко «для проверки доводов по существу». За прошедшие пять месяцев о результатах начатой проверки заявителю так и не сообщили, зато в его собственной судьбе произошли существенные изменения: Артем Манилов стал заочно обвиняемым в особо тяжких преступлениях и арестованным. Адвокат обвиняемого обжаловал соответствующее решение суда как необоснованное и незаконное.

В пресс-службе ГВП “Ъ” пообещали ответить на вопросы после их изучения, однако не смогли даже приблизительно сообщить, как долго будет проходить эта процедура. В ЦОС ФСБ от комментариев воздержались.

Сергей Машкин

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