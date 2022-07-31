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«Аталанта» не выдержала Алексея Миранчука

Российский футболист переходит в «Торино»

Один из лидеров сборной России Алексей Миранчук покинет «Аталанту», за которую выступал с 2020 года, чтобы перейти в другой итальянский клуб — «Торино». Смена команды может оказаться Миранчуку полезной, поскольку в новой ему, видимо, легче будет получить статус полноценного игрока основы. Уровень конкуренции за место в составе «Торино» гораздо ниже, чем в «Аталанте».

В прошлом сезоне в матчах чемпионата Италии Алексей Миранчук всего 19 раз появлялся на поле в составе «Аталанты», причем в 12 случаях выходил на замену

В прошлом сезоне в матчах чемпионата Италии Алексей Миранчук всего 19 раз появлялся на поле в составе «Аталанты», причем в 12 случаях выходил на замену

Фото: Antonio Balasco / Controluce / AFP

В прошлом сезоне в матчах чемпионата Италии Алексей Миранчук всего 19 раз появлялся на поле в составе «Аталанты», причем в 12 случаях выходил на замену

Фото: Antonio Balasco / Controluce / AFP

О том, что Алексей Миранчук перейдет из «Аталанты» в «Торино», сообщил Calciomercato и еще ряд источников. По их информации, сделку клубы заключат после прохождения футболистом назначенного на понедельник медосмотра, а оформлена она будет в виде аренды с правом дальнейшего выкупа. Его стоимость составляет €12 млн, что примерно соответствует сегодняшней оценке Миранчука от Transfermarkt — €10 млн. Ожидается, что 26-летний россиянин, играющий на позициях атакующего полузащитника или форварда, действующего скорее из глубины, чем на острие атаки, подпишет долгосрочный — предположительно, до 2026 года — контракт с туринской командой.

Этот трансфер, может быть, ничуть не менее значимый поворот в карьере Миранчука, чем предыдущий.

Он состоялся в рамках летней трансферной кампании 2020 года и стал громкой новостью по вполне понятным причинам. Российские футболисты в принципе редко попадают в поле зрения клубов, представляющих «большую европейскую пятерку», а тут на Миранчука обратил внимание очень заметный представитель элитного чемпионата. «Аталанта» к тому моменту, когда приобрела у «Локомотива» его игрока за сумму, как указывает большинство источников, близкую к €15 млн, уже поменяла статус скромного середнячка на статус одного из лидеров итальянского футбола. Она брала бронзовые награды первенства, а в Лиге чемпионов смогла в том же 2020 году добраться до четвертьфинала.

У перехода между тем оказалась и обратная, не слишком приятная для Алексея Миранчука сторона. Он довольно ярко дебютировал за «Аталанту», сразу же отметившись забитыми мячами, но по ходу своего дебютного итальянского сезона все-таки не превратился в исключительно важную для тренера Джанпьеро Гасперини фигуру. Миранчук сыграл в 25 матчах чемпионата Италии, довольно часто оставаясь на скамейке запасных.

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В прошлом сезоне ухудшилось положение и самого клуба, и персонально Миранчука. «Атланта», успевшая приучить к тому, что всегда готова бороться за награды, рухнула на восьмое место в чемпионате, а ее российский футболист сыграл всего в 19 встречах турнира, причем в дюжине он выходил на замену. Этот сезон показал, что Миранчуку тяжело справляться с колоссальной кадровой конкуренцией в клубе, напичканном известными футболистами из различных национальных сборных. При этом значительная часть из них — Марио Пашалич, Маттео Пессина, Луис Мурьель, Йосип Иличич, Дуван Сапата, Руслан Малиновский — оказалась сконцентрирована как раз в тех линиях, в которых используют Алексея Миранчука,— в полузащите и нападении. Кроме того, у итальянских экспертов в тренде было рассуждать о том, что россиянин, кажется, не вписывается в представления Гасперини о том, что должен делать на поле игрок его типа.

В «Торино» Миранчуку будет, видимо, чуточку проще получить статус основного футболиста.

Туринский клуб, который очутился в последнем чемпионате Италии на две строчки ниже «Атланты», выглядит далеко не таким мощным и амбициозным. Дорогих футболистов с хорошим бэкграундом в распоряжении тренера «Торино» Ивана Юрича почти не было. И признаков того, что команда вдруг решила совершить качественный скачок, этим летом не наблюдалось. Наоборот, она потеряла двух ключевых персонажей: «Торино» покинули форварды Андреа Белотти и Йосип Брекало. Причем, например, хорват Брекало по функционалу, по стилистике игры похож на Миранчука.

Алексей Доспехов

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