«Спартак» и ЦСКА собрались в тройку

По итогам третьего тура в чемпионате России образовалась тройка лидеров, в которую помимо «Зенита» вошли «Спартак» и ЦСКА, также имеющие теперь по семь очков. Армейцы сыграли вничью с «Пари Нижним Новгородом» — 2:2, а красно-белые разбили «Оренбург» — 4:1.

После того как «Зенит» легко и непринужденно расколошматил «Локомотив», буквально за 30 минут второго тайма накидав ему полную авоську мячей, было интересно, чем ответит на такую демонстрацию силы от главного фаворита чемпионата ЦСКА, который в первых двух турах тоже произвел мощное впечатление и оказался единственным, кто набрал максимум очков. Особенно впечатлила крупная победа армейцев над «Сочи», серебряным призером прошлого первенства, который и сейчас, что видно по турнирной таблице, совсем неплох. Новый тренер Владимир Федотов явно оживил и освежил команду, даже несмотря на очевидный кадровый недокомплект.

Впрочем, за прошедшую неделю красно-синие провернули два трансфера, которые получили весьма высокую экспертную оценку. Виктора Мендеса называют одним из самых одаренных чилийских футболистов нового поколения, а Саша Зделар был капитаном и лидером сербского «Партизана». Оба новичка призваны укрепить центральную ось полузащиты. Кроме того, ЦСКА анонсировал пару приобретений в линию обороны, так что постепенно он расширяет свои возможности и углубляет состав.

Но пока эта помощь только на подходе, хотя Зделар уже попал в заявку, Федотов эффективно использует имеющийся в его распоряжении подбор исполнителей. В Нижнем Новгороде ЦСКА, никуда не торопясь и невозмутимо выдержав некое подобие стартового натиска хозяев, сразу сделал разницу, которая вроде бы не оставляла сопернику шансов. Уже к 22-й минуте Федор Чалов с классной передачи Максима Мухина внешней стороной стопы и Константин Кучаев со стандартного положения в исполнении Милана Гайича забили два гола. И это еще тот же Чалов и Хесус Медина упустили в дебюте по жирному моменту. «Нижний» и сам играл, но и армейцам, конечно, слишком много свободы давал. Их технари во главе с Хорхе Карраскалем в такой обстановке чувствовали себя очень комфортно, а Медина еще до перерыва мог претендовать на целый хет-трик.

Однако во втором тайме ситуация вышла из-под контроля москвичей. Нижегородцы, стремящиеся показывать под руководством своего нового наставника Михаила Галактионова гораздо более атакующий, чем прежде, футбол, добились-таки своего, и Тимур Сулейманов завершил размашистую комбинацию со сменой флангов. Потом гости пережили еще несколько неприятных эпизодов, в том числе выход Сулейманова один на один с Игорем Акинфеевым. Тогда нападающий чуть-чуть не уложился в створ, а еще один его удар еле-еле потащил голкипер ЦСКА. Но вступивший в игру со скамейки запасных Сулейманов был невероятно заряжен на гол и оформил дубль, головой замкнув подачу Дмитрия Стоцкого. Так армейцы из-за собственной расточительности — а в концовке Антон Заболотный запорол очередной супермомент — вместо трех очков взяли одно, сыграв вничью 2:2.

Такой результат не позволил ЦСКА вернуться на первое место, которое он уступил «Зениту» по дополнительным показателям. При этом перед «Спартаком» открылась заманчивая перспектива присоединиться к лидерам. Хотя «Оренбург» заслуживал с его стороны серьезного внимания, особенно стоило присмотреться к герою предыдущего тура, автору первого хет-трика в нынешнем чемпионате Владимиру Сычевому. Тем более что у красно-белых выбыл из строя столп обороны Георгий Джикия.

Зато в нападении у «Спартака» все ладилось. Кристофер Мартинс уже на второй минуте наказал голкипера гостей Евгения Гошева за промах на перехвате мяча при навесе с углового, а на 12-й — Александр Соболев напомнил, как он умеет играть головой. Москвичи вообще играли в охотку и владели подавляющим преимуществом, правда, в их ворота едва не назначили сомнительный пенальти, но судья с подсказки VAR признал ошибку и отменил первоначальное решение. Чтобы минимизировать риски и избежать скользкого счета 2:1, хозяева увеличили перевес до трех голов. Квинси Промес, который помог отличиться Мартинсу и Соболеву, сам поразил цель, когда ему ассистировал Даниил Хлусевич.

С 0:3 в третьем туре никто не отыгрывался. «Оренбург» тем не менее попробовал, и в начале второго тайма Иван Башич застал врасплох спартаковского вратаря Александра Селихова несильным ударом из-под защитника. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль тут же отреагировал на это тройной заменой и несколько подсушил игру, в которой его команда предпочитала ловить оренбуржцев на контратаках. Тактика испанского специалиста успешно работала, и только реализация хромала, но даже все отбивавший Гошев не уберег гостей от разгрома. Антон Зиньковский заработал пенальти, а Промес, проиграв дуэль вратарю, все-таки добил мяч в сетку. «Спартак» второй раз подряд победил 4:1, расположившись в тройке лидеров между «Зенитом» и ЦСКА.

Александр Ильин