«Спартак» и ЦСКА собрались в тройку

По итогам третьего тура в чемпионате России образовалась тройка лидеров, в которую помимо «Зенита» вошли «Спартак» и ЦСКА, также имеющие теперь по семь очков. Армейцы сыграли вничью с «Пари Нижним Новгородом» — 2:2, а красно-белые разбили «Оренбург» — 4:1.
После того как «Зенит» легко и непринужденно расколошматил «Локомотив», буквально за 30 минут второго тайма накидав ему полную авоську мячей, было интересно, чем ответит на такую демонстрацию силы от главного фаворита чемпионата ЦСКА, который в первых двух турах тоже произвел мощное впечатление и оказался единственным, кто набрал максимум очков. Особенно впечатлила крупная победа армейцев над «Сочи», серебряным призером прошлого первенства, который и сейчас, что видно по турнирной таблице, совсем неплох. Новый тренер Владимир Федотов явно оживил и освежил команду, даже несмотря на очевидный кадровый недокомплект.
Впрочем, за прошедшую неделю красно-синие провернули два трансфера, которые получили весьма высокую экспертную оценку. Виктора Мендеса называют одним из самых одаренных чилийских футболистов нового поколения, а Саша Зделар был капитаном и лидером сербского «Партизана». Оба новичка призваны укрепить центральную ось полузащиты. Кроме того, ЦСКА анонсировал пару приобретений в линию обороны, так что постепенно он расширяет свои возможности и углубляет состав.
Но пока эта помощь только на подходе, хотя Зделар уже попал в заявку, Федотов эффективно использует имеющийся в его распоряжении подбор исполнителей. В Нижнем Новгороде ЦСКА, никуда не торопясь и невозмутимо выдержав некое подобие стартового натиска хозяев, сразу сделал разницу, которая вроде бы не оставляла сопернику шансов. Уже к 22-й минуте Федор Чалов с классной передачи Максима Мухина внешней стороной стопы и Константин Кучаев со стандартного положения в исполнении Милана Гайича забили два гола. И это еще тот же Чалов и Хесус Медина упустили в дебюте по жирному моменту. «Нижний» и сам играл, но и армейцам, конечно, слишком много свободы давал. Их технари во главе с Хорхе Карраскалем в такой обстановке чувствовали себя очень комфортно, а Медина еще до перерыва мог претендовать на целый хет-трик.
Однако во втором тайме ситуация вышла из-под контроля москвичей. Нижегородцы, стремящиеся показывать под руководством своего нового наставника Михаила Галактионова гораздо более атакующий, чем прежде, футбол, добились-таки своего, и Тимур Сулейманов завершил размашистую комбинацию со сменой флангов. Потом гости пережили еще несколько неприятных эпизодов, в том числе выход Сулейманова один на один с Игорем Акинфеевым. Тогда нападающий чуть-чуть не уложился в створ, а еще один его удар еле-еле потащил голкипер ЦСКА. Но вступивший в игру со скамейки запасных Сулейманов был невероятно заряжен на гол и оформил дубль, головой замкнув подачу Дмитрия Стоцкого. Так армейцы из-за собственной расточительности — а в концовке Антон Заболотный запорол очередной супермомент — вместо трех очков взяли одно, сыграв вничью 2:2.
Такой результат не позволил ЦСКА вернуться на первое место, которое он уступил «Зениту» по дополнительным показателям. При этом перед «Спартаком» открылась заманчивая перспектива присоединиться к лидерам. Хотя «Оренбург» заслуживал с его стороны серьезного внимания, особенно стоило присмотреться к герою предыдущего тура, автору первого хет-трика в нынешнем чемпионате Владимиру Сычевому. Тем более что у красно-белых выбыл из строя столп обороны Георгий Джикия.
Зато в нападении у «Спартака» все ладилось. Кристофер Мартинс уже на второй минуте наказал голкипера гостей Евгения Гошева за промах на перехвате мяча при навесе с углового, а на 12-й — Александр Соболев напомнил, как он умеет играть головой. Москвичи вообще играли в охотку и владели подавляющим преимуществом, правда, в их ворота едва не назначили сомнительный пенальти, но судья с подсказки VAR признал ошибку и отменил первоначальное решение. Чтобы минимизировать риски и избежать скользкого счета 2:1, хозяева увеличили перевес до трех голов. Квинси Промес, который помог отличиться Мартинсу и Соболеву, сам поразил цель, когда ему ассистировал Даниил Хлусевич.
С 0:3 в третьем туре никто не отыгрывался. «Оренбург» тем не менее попробовал, и в начале второго тайма Иван Башич застал врасплох спартаковского вратаря Александра Селихова несильным ударом из-под защитника. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль тут же отреагировал на это тройной заменой и несколько подсушил игру, в которой его команда предпочитала ловить оренбуржцев на контратаках. Тактика испанского специалиста успешно работала, и только реализация хромала, но даже все отбивавший Гошев не уберег гостей от разгрома. Антон Зиньковский заработал пенальти, а Промес, проиграв дуэль вратарю, все-таки добил мяч в сетку. «Спартак» второй раз подряд победил 4:1, расположившись в тройке лидеров между «Зенитом» и ЦСКА.
Третий тур
«Факел»—«Динамо» 3:3
Гонгадзе, 46; Акбашев, 48; Альшин, 86— Смолов, 26 (пен.), 44; Черов, 49 (автогол). Удаление: Захарян («Динамо»), 90+1 (2 ж. к.).
«Зенит»—«Локомотив» 5:0
Вендел, 63; Клаудинью, 76; Сергеев, 80, 90+1; Бакаев, 90+1. Удаление: Баринов («Локомотив»), 90.
«Сочи»—«Ахмат» 2:1
Нобоа, 20 (пен.), 49 — Трошечкин, 60.
«Пари Нижний Новгород»—ЦСКА 2:2
Сулейманов, 60, 85 — Чалов, 14; Кучаев, 22.
«Крылья Советов»—«Торпедо» 1:1
Шитов, 68 — Караев, 20.
«Спартак»—«Оренбург» 4:1
Перейра, 2; Соболев, 12; Промес, 38, 90+4 — Башич, 55. Незабитый пенальти: Промес, 90+3.
«Ростов»—«Химки» 1:0
Комличенко, 40. Удаление: Прохин («Ростов»), 78 (2 ж. к.).
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Зенит» 2 1 0 9:1 7
2. «Спартак» 2 1 0 9:3 7
3. ЦСКА 2 1 0 7:2 7
4. «Сочи»2 0 1 5:5 6
5. «Динамо» 1 2 0 8:4 5
6. «Ростов» 1 2 0 4:3 5
7. «Химки» 1 1 1 4:2 4
8. «Ахмат» 1 1 1 4:4 4
9. «Краснодар» 1 1 1 6:7 4
10. «Крылья Советов» 1 1 1 5:6 4
11. «Оренбург» 1 0 2 6:8 3
12. «Нижний Новгород» 0 2 1 3:6 2
13. «Локомотив» 0 2 1 3:8 2
14. «Факел» 0 2 1 6:7 2
15. «Торпедо» 0 1 2 2:8 1
16. «Урал» 0 0 3 1:8 0