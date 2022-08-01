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Коммерсантъ FM
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Война Югов

Леонид Ганкин о том, почему «глобальный Юг» не разделяет западных взглядов на украинский кризис

После начала российской военной операции на Украине человечество узнало о себе много нового, так что обществоведов можно поздравить: впереди их ждет масса увлекательных открытий. Кто бы мог вообразить, например, насколько глубок разлом между западным и незападным мирами, насколько велики цивилизационные различия и как они могут влиять на глобальные процессы. Впрочем, глубину этого конфликта пока мало кто осознает в полной мере.

Леонид Ганкин

Леонид Ганкин

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Леонид Ганкин

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Не так давно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, находясь под впечатлением от встречи G20 на Бали, с разочарованием констатировал, что «глобальный Юг» не разделяет возмущения Запада относительно действий России. Он объяснил это меркантильными интересами незападных стран, для которых военные действия в Европе и санкции против России стали настоящей золотой жилой, позволив, в частности, по дешевке скупать российские энергоносители.

А президент Франции Эмманюэль Макрон, совершая на днях турне по Африке, объяснил симпатии к России со стороны стран континента еще и тем, что Москва их запугивает и оказывает на них давление.

Такие рассуждения разочаровывают, показывая, что аналитика — не самая сильная черта нынешних европейских лидеров. Конечно, экономические интересы и рычаги влияния нельзя сбрасывать со счетов. Но ими объясняется далеко не все.

В первую же очередь дело в том, что «глобальный Юг», сильно продвинувшийся в своем развитии, только на поверхности напоминает Запад. Эти страны шагнули в современность по историческим меркам совсем недавно, и под слоем «западной цивилизации» в них обнаруживаются пласты племенного, общинного, кастового, кланового сознания. Там декларируют приверженность установленным Западом законам международного права, но на деле не полностью признают их.

Война воспринимается в незападных обществах как адекватный и приемлемый способ решения противоречий. Восстановить справедливость силой оружия, к примеру, вернуть себе спорные территории или укоротить зарвавшегося соседа, считается там нормальной практикой.

Человеческие жертвы? Страдания людей? Да, их, конечно, жалко, но представления о ценности человеческой жизни, правах человека, гуманизме в западных и незападных обществах во многом не совпадают. А интересы государства, как их понимает само государство (община, племя, клан), незападное общество ставит куда выше интересов и прав личности.

Страны «глобального Юга» не вполне осознают свою общность, но на деле такой общностью являются. Помимо прочего, их роднит колониальное или полуколониальное прошлое. В их исторической памяти сохранились воспоминания о том, как их завоевывали, грабили, убивали представители «белой цивилизации», которые потом, конечно, раскаялись в содеянном, но до сих пор продолжают диктовать свою волю миру. При этом Россию «глобальный Юг» видит такой же жертвой «западного империализма» и «западного высокомерия». А нынешние действия по отношению к ней со стороны Запада там невольно примеряют на себя.

Вывод очевиден: по миру пролег разлом, который со временем вполне может превратиться в пропасть, угрожающую войной цивилизаций.

Леонид Ганкин, завотделом внешней политики “Ъ”

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