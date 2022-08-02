Куда делся свет

Падение потребления электроэнергии, которое “Ъ” заметил еще месяц назад, продолжает ускоряться. В июле спрос впервые с начала года ушел в минус: в целом по России потребление за месяц снизилось на 0,2% год к году, до 83,1 млрд кВт•ч, заявил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак. Отрасль пристально следит за статистикой энергоспроса — одной из немногих, пока публикуемых открыто,— поскольку по этому важному макроэкономическому показателю можно судить о состоянии экономики в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Смертина

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Полина Смертина

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

На первый взгляд, июльское снижение спроса на электроэнергию может показаться символическим. Его вполне можно было бы списать на температурный фактор: июль 2022 года выдался более прохладным, чем прошлогодний, что существенно сократило потребление электроэнергии на охлаждение помещений. Справедливости ради, во время пандемии COVID-19, когда регуляторы отчитывались о динамике энергоспроса чуть ли не каждую неделю, падение было гораздо более драматичным. Более того, спрос с начала года все еще в плюсе: за семь месяцев он вырос на 1,9%, до 648 млрд кВт•ч, уточнил господин Грабчак.

Однако в региональном разрезе картина уже не выглядит так радужно. В некоторых энергосистемах в существенном снижении спроса уже сложно обвинить только погоду. Например, в энергосистеме Юга показатель снизился сразу на 6% год к году, в энергосистеме Средней Волги — на 2,6%, в энергосистеме Центра — на 2,3%.

В ряде регионов стоят и практически не потребляют электроэнергию крупные автомобильные заводы, заметно снизили объемы покупки энергии на бирже нефтехимические предприятия, говорят мои источники. В «Сообществе потребителей энергии» указывают на снижение электропотребления, связанное с сокращением выпуска продукции в черной металлургии, машиностроении, на нефтяных и горнодобывающих площадках. Более точная статистика о потреблении пиковой мощности в промышленности, четче выделяющая ее на фоне домохозяйств, будет доступна чуть позже (например, в июне показатель упал на 4% год к году).

Зато стабильный рост спроса на электроэнергию демонстрирует довольно крупная и не всегда экономная категория потребителей — население. Объем биржевой покупки электроэнергии только по регулируемым договорам (договоры со сниженной ценой) вырос почти на 6% год к году, судя по данным «Администратора торговой системы». Люди увеличивают расход электричества, поскольку перестали выезжать за пределы страны и проводят отпуск в городах или на дачах, допускают в своем обзоре аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Но непонятно, долго ли еще домохозяйства будут компенсировать промышленный спад спроса, который, вероятно, может ускориться осенью из-за отложенного действия санкций на отдельные отрасли промышленности. Потребители прогнозируют спад потребления в 5% по итогам года.