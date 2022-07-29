Депутаты спели в унисон

Депутаты Госдумы стали чаще голосовать за принятие тех или иных законопроектов — к такому выводу пришли эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК), проанализировав статистику голосований в нижней палате во время весенней сессии. Против чаще других фракций голосуют коммунисты, реже всех свою позицию определенно выражают депутаты ЛДПР. В дальнейшем в повестке Думы появится больше инициатив, нацеленных на демонстрацию «самости» партий, и депутаты будут уходить от нейтралитета, прогнозируют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Руководитель фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Доля голосов за в весеннюю сессию Госдумы 2022 года в сравнении с осенней сессией-2021 выросла с 61,91% до 75,88%, говорится в исследовании ЦПК (всего депутаты проголосовали по 1912 вопросам). При этом, как подчеркивают авторы доклада, консолидация результатов голосований достигалась не за счет какой-то одной фракции: чаще голосовать за стали все парламентские партии.

Лидерство по этому параметру с 79,53% удерживает «Единая Россия» (ЕР), а из оппозиционеров больше всех за голосовали думские новички из фракции «Новые люди» (76,14%). В личном рейтинге депутатов, чаще других голосующих за, безоговорочно доминируют единороссы, занимающие в нем первые 117 строк. В лидирующую тройку входят одномандатники Алексей Канаев (Череповецкий округ Вологодской области, 87,81%) и Виталий Бахметьев (Магнитогорский округ Челябинской области, 87,6%), а также избранный по списку от Адыгеи Мурат Хасанов (87,55%).

Доля голосов против по сравнению с предыдущей сессией снизилась с 2,37% до 1,41%, и этот показатель тоже уменьшился у всех фракций. Реже всех так голосует ЕР (1%), чаще других — КПРФ (3,55%). Но если у единороссов этот параметр с осени почти не изменился (тогда было 1,15% голосований против), то коммунисты в первую сессию восьмого созыва были настроены гораздо более непримиримо (8,22%). Члены КПРФ предсказуемо занимают и первые 40 мест личного рейтинга в голосовании против. Возглавляют его Вячеслав Мархаев (7,32%), Михаил Матвеев (6,54%) и Анастасия Удальцова (5,97%), однако последняя получила вакантный мандат лишь в конце июня и приняла участие только в четырех из 36 пленарных заседаний.

Наконец, снизилось и число случаев, когда депутаты не принимают участия в голосовании (в силу отсутствия на пленарном заседании или по причине нежелания голосовать за или против),— с 35,27% до 21,91%. При этом личный рейтинг «уклонистов» получился «максимально полифракционным», отмечается в исследовании. Реже всех голосовал единоросс Дмитрий Саблин (пропустил 93,88% голосований), который, «судя по открытым источникам, много времени проводил в ДНР и ЛНР». На втором месте — Евгений Марченко, исключенный в ноябре прошлого года из фракции ЕР и, «вероятно, потерявший мотивацию» (90,48%). Замкнул первую тройку «уклонистов» экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский (89,13% пропущенных голосований), который тяжело заболел сразу после начала весенней сессии и скончался 6 апреля. Авторы доклада также отметили, что в рейтинг не были включены единороссы Валентина Терешкова и Джашарбек Узденов, которые «по медицинским показаниям пропустили абсолютно все пленарные заседания».

Депутат от КПРФ Сергей Обухов не видит во всплеске поддержки законопроектов ничего удивительного, объясняя его консолидацией фракций по вопросам специальной военной операции на Украине и экстренных мер поддержки экономики в условиях санкций. В то же время первый замглавы фракции ЛДПР Василий Власов (либерал-демократы реже других голосовали за или против) считает, что судить об эффективности или оппозиционности партии по голосованию за или против некорректно. В пример он приводит «странную» позицию коммунистов, которые, по его словам, при обсуждении вопроса о переутверждении в должности главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной говорили, что «все поддерживают», но голосовали против.

Что же касается прогнозов на будущее, то в позиции фракций, по мнению авторов исследования, возможны некоторые изменения. Консолидированное голосование по ключевым для страны вопросам в Думе сохранится, но в повестке работы парламентариев «появится больше разнообразных инициатив, нацеленных на демонстрацию самости партии», предполагают эксперты ЦПК. Они также считают, что «пространство нейтралитета, когда депутаты не голосовали по законопроектам или же воздерживались от принятия решения, будет сокращаться и дальше», так как «отсутствие позиции в современных условиях может быть интерпретировано как позиция против».

Ранее о том, что кнопка «воздержался» на депутатских пультах «осталась из прошлого», говорил и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Комментируя в июне решение фракции «Справедливая Россия — За правду» воздержаться при голосовании по одному из законопроектов, спикер сказал: «Политика — это поступки и решения. Но если вы решение не принимаете, поступков нет, вы говорите: мы воздержимся, постоим,— тогда и вас нет».

Афанасий Сборов