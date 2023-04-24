Что будет, если не платить долг за ЖКХ

Как узнать свои долги за ЖКХ и что будет если не оплачивать их — в материале “Ъ”.

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За услуги ЖКХ необходимо платить на месяц вперед. Если человек не платит, то к нему могут применятся различные меры наказания. В их число входят, штрафы, ограничения на выезд из страны и выселение из квартиры.

Что будет за неуплату

В случае просрочки на 31−90 дней начисляется 1/300 ставки Центробанка за каждые сутки просрочки. Затем размер штрафа вырастает до 1/130 ключевой ставки Банка России. Согласно ст. 67 ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае если коммунальные службы обратились в суд, то на основании его решения таможенники могут не выпустить гражданина за границу.

Кроме того, если человек не платит за ЖКХ в течение полугода, то его могут выселить из квартиры через суд. Нельзя выселить жильцов из приватизированной квартиры. В таком случае имущество гражданина, будет описано и у него будет пять дней, чтобы оплатить долги. В противном случае имущество будет продано в счет долга.

Главный специалист направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Татьяна Лыкова:

«Если накопилась задолженность хотя бы за одну из коммунальных услуг, превышающая сумму двух месячных размеров платы за эту услугу, рассчитанных по нормативу потребления, этого достаточно для того, чтобы управляющая организация ограничила или приостановила подачу этой коммунальной услуги. Кроме того, при возникновении задолженности за ЖКУ могут приостановить или прекратить предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ. В рамках исполнительного производства взыскание может быть обращено на имущество потребителя, в том числе на заработную плату или иные доходы».

Как узнать свои долги за ЖКХ

Узнать о задолженностях за коммунальные услуги можно несколькими способами:

лично обратиться в управляющую компанию;

на сайте управляющей компании или ТСЖ;

позвонить в ресурсоснабжающую компанию;

на портале госуслуг;

в личном кабинете на сайте банка;

в банкомате или терминале;

в кассе банка.

Что делать в случае появления долгов

Главный специалист направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Татьяна Лыкова:

«Для того чтобы не остаться без коммунальных услуг, мер социальной поддержки (субсидий) или вовсе без имущества и квартиры, надо обратиться в управляющую организацию для заключения с ней письменного соглашения о погашении просроченной задолженности. В соглашении помимо реквизитов сторон должны быть указаны:

срок его действия;

порядок (график) погашения задолженности;

последствия нарушения принятых потребителем обязательств о возврате долга.

Как правило, управляющие организации подходят индивидуально к должникам и соглашаются на удобный должнику график погашения, только бы долг был ликвидирован. Необходимо иметь в виду, что параллельно с погашением накопившейся задолженности в рассрочку необходимо вносить текущие платежи за ЖКУ и не копить новые долги, иначе все соглашения теряют смысл и силу.

Есть практика, разрешенная законодательством, когда управляющая организация предлагает должникам временное трудоустройство (срочный трудовой договор на два месяца или разовый гражданско-правовой договор, например, на проведение ремонтных работ в доме или уборку снега с придомовой территории). В таком случае за счет получаемой заработной платы (вознаграждения) производится хотя бы частичное погашение задолженности за ЖКУ, что также увеличивает шансы вернуть долг без судебного преследования».

Как снизить размер долга и в каких случаях можно не платить за ЖКХ

Главный специалист направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Татьяна Лыкова:

«Если возникли существенные долги за ЖКУ, можно подумать о вариантах их снижения. Это возможно, например, если потребитель докажет, что:

был нарушен порядок расчета платы за коммунальные услуги или содержание жилого помещения, что повлекло необоснованное увеличение размера такой платы — в таком случае управляющая или коммунальная организация обязаны привести размер платы в надлежащий размер и уплатить штраф в размере 50% величины превышения начисленной платы над размером платы, которую надлежало начислить, на эту сумму также можно уменьшить размер долга;

коммунальные услуги, услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме были ненадлежащего качества или предоставлялись с перерывами, превышающими установленную продолжительность, что должно подтверждаться составленными исполнителем услуг актами нарушения или другими средствами доказывания (например, показаниями свидетелей, аудио и видеозаписями, заключением эксперта) — в этом случае производится перерасчет со снижением размера платы (вплоть до полного освобождения); кроме того потребитель вправе требовать возмещения убытков, уплаты неустойки, денежной компенсации морального вреда и штрафа в соответствии с законом "О защите прав потребителей";

потребитель временно отсутствовал и не получал коммунальную услугу, например воду,— в таком случае перерасчет платы за коммунальную услугу производится на основании заявления, поданного гражданином в предусмотренные постановлением правительства РФ сроки;

пени, начисленные за несвоевременную и (или) неполную оплату ЖКУ, несоразмерны последствиям нарушения обязательства об оплате ЖКУ.

Есть еще некоторые другие случаи, когда потребитель вправе не исполнять обязательство по погашению просроченной задолженности. Во-первых, это касается приобретения жилья. Новый собственник не должен оплачивать задолженность за ЖКУ предыдущего собственника, кроме задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества.

К исключениям относят случаи, когда новый собственник принимает на себя задолженность предыдущего собственника в рамках договора купли-продажи или иного соглашения о переводе долга или получает жилье по наследству. Если же такие обстоятельства отсутствуют, управляющая организация обязана представить новому собственнику платежный документ без начисленной задолженности предыдущего собственника (кроме взносов за капитальный ремонт).

Во-вторых, в случае смены коммунальной организации-поставщика, смены управляющей организации, или в случае создания ТСЖ потребитель, продолжающий вносить плату прежней организации, может не гасить образовавшуюся задолженность, пока не получит уведомление от новой организации об уступке права (требования) по возврату такой задолженности.

Наконец, к спорам, связанным с оплатой гражданами ЖКУ, применяется общий трехлетний срок исковой давности, исчисляемый со дня истечения срока внесения платы за ЖКУ (10-е число месяца включительно). Срок исковой давности по требованиям о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг исчисляется отдельно по каждому ежемесячному платежу. Долги, которые не были взысканы с граждан до истечения сроков исковой давности, фактически списываются».

Василий Кузнецов, группа «Прямая речь»