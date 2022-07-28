Смена мира

Московская фолк-фьюжен-группа Hodila Izba выпустила новый альбом «Обряды», песни из которого подходят для переломных моментов жизни русского человека в любой момент истории. О том, как один из передовых фольклорных составов страны изучает эмоции, рожденные народной песней, рассказывает Борис Барабанов.
Круг исконных эмоций патриархальной жизни группа Hodila Izba пытается воспроизвести в новейших условиях
Фото: Анна Тодич
О народной музыке много говорят, но утверждать, что фолк прямо сейчас переживает новое рождение, несправедливо. Zventa Sventana экспериментируют на стыке фолка, джаза и электроники еще с 2000-х, активно работают «Нейромонах Феофан» и Oligarkh, а Инна Желанная развивает новый проект «Вилы». И тем не менее опыты коллективов «Залпом», Settlers и Hodila Izba заставляют говорить о том, что импровизационная музыка и фольклор сосуществуют сейчас на новом творческом витке, а интерес к народным песням постоянно растет.
Семь композиций, из которых состоит альбом Hodila Izba «Обряды», соответствуют основным вехам человеческой жизни от рождения до смерти. Три из них посвящены свадьбе. Есть и рекрутская песня — «Ворон», та самая, знакомая всем по фильму «Чапаев». Каждая из песен — атрибут того, что классики социальной антропологии называли rite de passage, «обряд перехода»: она фиксирует переход человека в другой мир или другое состояние, а таким переходом является не только рождение и смерть, но и брак. Девушку отдавали замуж, и даже если она уходила жить к мужу в соседнюю деревню, это вполне могло означать, что своих родных она больше не увидит просто в силу несовершенства коммуникаций. Уход в солдаты тоже был сменой мира, и даже если мужчине везло и он не погибал в одной из войн, возвращался он буквально в другое пространство и время. Жизнь, хоть и медленно, но менялась, как менялся, например, срок воинской службы. Но за столетия в жизни людей по большому счету не появилось никаких новых эмоций. Мы раз за разом проходим один и тот же круг.
Hodila Izba — достаточно большой коллектив, в максимальной конфигурации в нем играют 11 человек. Но сердцем группы являются четыре вокалистки, которые отвечают в группе за тексты и поиск песен. Как сказал в интервью «ИМИ. Журналу» гитарист группы Денис Ситнов, они «заглядывают в хтоническую воронку и приносят оттуда потоки энергии в виде песен».
В то время как другие современные фольклорные музыканты с наслаждением рассказывают о том, в каких регионах страны какие песни они находят, девушки из Hodila Izba утверждают, что все песни уже найдены этнографами XIX–XX веков и новый материал обнаружить невозможно: если ради чего-либо и есть смысл ехать в этнографические экспедиции, то только ради поиска новых версий уже изученных песен. По наследству в семьях передается не сама песня, но тип пения, характерный для конкретной местности. И та же песня «Ворон» звучит в альбоме «Обряды» так необычно в первую очередь не потому, что музыканты сделали особую аранжировку, а потому, что девушки-вокалистки выбрали специфический тип пения.
В середине февраля группа во второй раз подряд получила грант фестиваля New/Open, то есть взяла деньги на запись у государства. В интервью порталу ГБР вокалистка Лейла Килани говорила: «К моменту, когда мы поехали получать грант, я столкнулась с внутренним кризисом, в это время меньше всего хотелось продолжать заниматься музыкой». При желании после 24 февраля музыканты могли отказаться от гранта. Однако в этот период группа записывала песни «Ворон» и «Горе», и «Горе» стало первым синглом альбома. «Мы, как штопор, ввинтились в эту ситуацию,— сказал в беседе с “Ъ” художественный руководитель группы Андраник Хачиян.— Судя по комментариям, мы сделали нечто, что помогает людям с ней справляться».
Сегодня существуют два вектора развития фольклорной песни. Один, который музыканты Hodila Izba называют «бабкинским», ассоциируется с кокошниками и прочим лубком, он принят в телевизионном мейнстриме и всех устраивает. Другой — экспериментальный, и в нем, имея под рукой современные технологии звукозаписи, можно уйти максимально далеко от изначальной формы и от музыки как развлечения. Группа Hodila Izba с альбомом «Обряды» находится где-то посередине. Здесь корневая музыка помещена в понятные размеры и устроена вполне дружелюбно, однако в программу «Играй, гармонь» ее бы не взяли. Именно такое обращение с народной песней музыканты считают правильным, думая о том, как сохранить исторический облик песен, чтобы они пригодились будущим поколениям.
В Hodila Izba говорят: «В этой музыке можно найти ответы на все вопросы». Если спросить у музыкантов, есть ли в фольклоре ответ на вопрос, как со всеми нами могло произойти то, что сейчас происходит, разговор может длиться часами. Но вместо этого можно просто послушать «Горе». «Песня начинается с трепетного и нежного голоса Марины Рахматуллиной, и мне кажется, услышав этот голос, услышав припев этой песни, ты никогда не захочешь никого убить или причинить кому-то боль,— говорит Андраник Хачиян.— В этой песне есть искренность и трогательность, которые обезоруживают и ставят все по местам. В нашей голове, особенно при скудном уме, рождаются странные логические цепочки. Грустная и нежная песня убирает все лишнее, придуманное, пробиваясь прямо к сердцу. Иногда нужно убрать логику и понять, что есть только любовь и сострадание».