Смена мира

Московская фолк-фьюжен-группа Hodila Izba выпустила новый альбом «Обряды», песни из которого подходят для переломных моментов жизни русского человека в любой момент истории. О том, как один из передовых фольклорных составов страны изучает эмоции, рожденные народной песней, рассказывает Борис Барабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Круг исконных эмоций патриархальной жизни группа Hodila Izba пытается воспроизвести в новейших условиях

Фото: Анна Тодич Круг исконных эмоций патриархальной жизни группа Hodila Izba пытается воспроизвести в новейших условиях

Фото: Анна Тодич

О народной музыке много говорят, но утверждать, что фолк прямо сейчас переживает новое рождение, несправедливо. Zventa Sventana экспериментируют на стыке фолка, джаза и электроники еще с 2000-х, активно работают «Нейромонах Феофан» и Oligarkh, а Инна Желанная развивает новый проект «Вилы». И тем не менее опыты коллективов «Залпом», Settlers и Hodila Izba заставляют говорить о том, что импровизационная музыка и фольклор сосуществуют сейчас на новом творческом витке, а интерес к народным песням постоянно растет.

Семь композиций, из которых состоит альбом Hodila Izba «Обряды», соответствуют основным вехам человеческой жизни от рождения до смерти. Три из них посвящены свадьбе. Есть и рекрутская песня — «Ворон», та самая, знакомая всем по фильму «Чапаев». Каждая из песен — атрибут того, что классики социальной антропологии называли rite de passage, «обряд перехода»: она фиксирует переход человека в другой мир или другое состояние, а таким переходом является не только рождение и смерть, но и брак. Девушку отдавали замуж, и даже если она уходила жить к мужу в соседнюю деревню, это вполне могло означать, что своих родных она больше не увидит просто в силу несовершенства коммуникаций. Уход в солдаты тоже был сменой мира, и даже если мужчине везло и он не погибал в одной из войн, возвращался он буквально в другое пространство и время. Жизнь, хоть и медленно, но менялась, как менялся, например, срок воинской службы. Но за столетия в жизни людей по большому счету не появилось никаких новых эмоций. Мы раз за разом проходим один и тот же круг.

Hodila Izba — достаточно большой коллектив, в максимальной конфигурации в нем играют 11 человек. Но сердцем группы являются четыре вокалистки, которые отвечают в группе за тексты и поиск песен. Как сказал в интервью «ИМИ. Журналу» гитарист группы Денис Ситнов, они «заглядывают в хтоническую воронку и приносят оттуда потоки энергии в виде песен».

В то время как другие современные фольклорные музыканты с наслаждением рассказывают о том, в каких регионах страны какие песни они находят, девушки из Hodila Izba утверждают, что все песни уже найдены этнографами XIX–XX веков и новый материал обнаружить невозможно: если ради чего-либо и есть смысл ехать в этнографические экспедиции, то только ради поиска новых версий уже изученных песен. По наследству в семьях передается не сама песня, но тип пения, характерный для конкретной местности. И та же песня «Ворон» звучит в альбоме «Обряды» так необычно в первую очередь не потому, что музыканты сделали особую аранжировку, а потому, что девушки-вокалистки выбрали специфический тип пения.

В середине февраля группа во второй раз подряд получила грант фестиваля New/Open, то есть взяла деньги на запись у государства. В интервью порталу ГБР вокалистка Лейла Килани говорила: «К моменту, когда мы поехали получать грант, я столкнулась с внутренним кризисом, в это время меньше всего хотелось продолжать заниматься музыкой». При желании после 24 февраля музыканты могли отказаться от гранта. Однако в этот период группа записывала песни «Ворон» и «Горе», и «Горе» стало первым синглом альбома. «Мы, как штопор, ввинтились в эту ситуацию,— сказал в беседе с “Ъ” художественный руководитель группы Андраник Хачиян.— Судя по комментариям, мы сделали нечто, что помогает людям с ней справляться».

Сегодня существуют два вектора развития фольклорной песни. Один, который музыканты Hodila Izba называют «бабкинским», ассоциируется с кокошниками и прочим лубком, он принят в телевизионном мейнстриме и всех устраивает. Другой — экспериментальный, и в нем, имея под рукой современные технологии звукозаписи, можно уйти максимально далеко от изначальной формы и от музыки как развлечения. Группа Hodila Izba с альбомом «Обряды» находится где-то посередине. Здесь корневая музыка помещена в понятные размеры и устроена вполне дружелюбно, однако в программу «Играй, гармонь» ее бы не взяли. Именно такое обращение с народной песней музыканты считают правильным, думая о том, как сохранить исторический облик песен, чтобы они пригодились будущим поколениям.

В Hodila Izba говорят: «В этой музыке можно найти ответы на все вопросы». Если спросить у музыкантов, есть ли в фольклоре ответ на вопрос, как со всеми нами могло произойти то, что сейчас происходит, разговор может длиться часами. Но вместо этого можно просто послушать «Горе». «Песня начинается с трепетного и нежного голоса Марины Рахматуллиной, и мне кажется, услышав этот голос, услышав припев этой песни, ты никогда не захочешь никого убить или причинить кому-то боль,— говорит Андраник Хачиян.— В этой песне есть искренность и трогательность, которые обезоруживают и ставят все по местам. В нашей голове, особенно при скудном уме, рождаются странные логические цепочки. Грустная и нежная песня убирает все лишнее, придуманное, пробиваясь прямо к сердцу. Иногда нужно убрать логику и понять, что есть только любовь и сострадание».