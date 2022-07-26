Сим дефицит подтвержден

«Вымпелком» (бренд «Билайн») отказался от раздачи бесплатных сим-карт в подарок при заключении контракта на оказание услуг связи или при приобретении устройств в рознице оператора, «МегаФон» уменьшил количество таких сим-карт. Операторы экономят на фоне роста себестоимости сим-карт из-за дефицита чипов. Сворачивание уже давно привычной практики может негативно отразиться на статистике прироста абонентских баз, полагают эксперты. Участники рынка допускают, что мера будет временной и компании вернутся к практике раздачи сим-карт, когда они станут более доступны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исполнительный вице-президент по розничному бизнесу «Вымпелкома» Светлана Кирсанова рассказала “Ъ”, что компания отказывается от практики выдачи сим-карт в подарок при заключении сотового контракта или же при покупке устройства. «Мы последовательно хотим уйти от "дистрибуции" к сервису и продажам и уже начали более чутко управлять отгрузками сим-карт, начали снижать такие инструменты продаж, как "сэмплинг" или "раздачи" в рамках нашей стратегии»,— пояснила она.

Сейчас не так много новых абонентов на рынке в принципе, отмечает госпожа Кирсанова: «Это дети, что доросли до собственного телефона, нерезиденты и перешедшие от других операторов абоненты, но это не десятки миллионов новых пользователей в год, а существенно меньше». Последние события на рынке, в том числе удорожание сим-карт, добавила она, делают эти изменения еще более актуальными.

Аналогичной стратегии придерживается «МегаФон». Оператор пока продолжил предлагать клиентам подарочные сим-карты, но в меньших объемах, сообщили “Ъ” в компании. В МТС говорят, что «давно отказались от экстенсивного увеличения абонентской базы, сосредоточившись на лояльности клиентов и снижении их оттока». В Tele2 отказались от комментариев.

Себестоимость сим-карт для операторов за полгода выросла в 2,5 раза, рассказал источник “Ъ” в телекоммуникационной компании, увеличилась и стоимость логистики. «Рост цен на сим-карты произошел еще во время пандемии на фоне глобального дефицита чипов»,— уточнил другой собеседник “Ъ” в отрасли.

Операторы приобретали сим-карты у зарубежных поставщиков (Gemalto, Giesecke + Devrient и GigSky), отметил аналитик MForum Алексей Бойко, а теперь логистика закупок усложнилась, что привело к росту их себестоимости. Наблюдается как дефицит сим-карт, так и их удорожание, подтверждает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин: «В условиях экономического кризиса операторы не готовы тратить много денег на привлечение новых абонентов».

Сокращение числа раздаваемых сим-карт может скорректировать динамику прироста абонентской базы. Источник “Ъ” на рынке говорит, что операторы могут прямо влиять на этот показатель в зависимости от того, как растет абонентская база у конкурентов: «Они могут заново начать раздачи в любой момент, чтобы нарастить свои показатели». Он оценил количество подарочных сим-карт в 2021 году примерно в 10–20% от общего объема реализации.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что, как правило, такие сим-карты содержат оплаченный на месяц пакет услуг и операторы рассчитывают, что по завершении «пробного периода» абонент сохранится. Отказ от подарочных сим-карт приведет к снижению абонентской базы операторов, хотя и не станет единственным фактором, считает господин Кусков.

Аналитик «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов отметил, что операторы давно рассматривали возможность отказаться от практики раздачи сим-карт, изменение ценовой конъюнктуры только подтолкнуло к этому. Количество реальных пользователей услуг связи стабильно, поясняет он, и привлеченные таким образом клиенты лишь «давали возможность показывать красивую цифру абонентской базы», не оказывая практически никакого влияния на доходы. По оценке аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, по итогам 2022 года рост абонентской базы может составить до 2%, а доходов операторов — до 4–6%. По итогам 2021 года число абонентов (активных сим-карт) в России увеличилось, по предварительным данным, на 3,3%, до 259 млн, сообщали в «ТМТ Консалтинге».

Анастасия Гаврилюк