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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 42 года министру труда и социальной защиты Антону Котякову

Антон Котяков

Антон Котяков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Антон Котяков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев:

— Уважаемый Антон Олегович! От всей души поздравляю с днем рождения! Мы знаем Вас как энергичного и трудолюбивого человека, последовательного и ответственного руководителя, который постоянно ставит перед собой новые цели и объединяет людей вокруг них. Социальная сфера требует полной самоотдачи, оперативности, чуткости и высокого профессионализма. Вы и Ваша команда в полной мере демонстрируете эти качества. Уверен, впереди еще много амбициозных задач и значимых проектов, которые послужат достижению национальных целей развития нашей страны и улучшению качества жизни граждан. Крепкого здоровья, благополучия, новых успехов на благо России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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