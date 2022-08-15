Сегодня исполняется 42 года министру труда и социальной защиты Антону Котякову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Котяков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Антон Котяков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев:

— Уважаемый Антон Олегович! От всей души поздравляю с днем рождения! Мы знаем Вас как энергичного и трудолюбивого человека, последовательного и ответственного руководителя, который постоянно ставит перед собой новые цели и объединяет людей вокруг них. Социальная сфера требует полной самоотдачи, оперативности, чуткости и высокого профессионализма. Вы и Ваша команда в полной мере демонстрируете эти качества. Уверен, впереди еще много амбициозных задач и значимых проектов, которые послужат достижению национальных целей развития нашей страны и улучшению качества жизни граждан. Крепкого здоровья, благополучия, новых успехов на благо России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»