Сегодня исполняется 62 года председателю совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергею Франку

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Франк

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет министр транспорта РФ Виталий Савельев:

— Уважаемый Сергей Оттович, сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Ваша жизнь связана с транспортной отраслью и морем. На всех занимаемых должностях Вы всегда проявляли себя как ответственный руководитель, работающий в интересах страны. В нынешних геополитических условиях работа ПАО «Совкомфлот», в котором Вы возглавляете совет директоров, как никогда важна для нашего государства, стабильного развития национальной экономики. Искренне желаю Вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и новых достижений!

Поздравления передает генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев:

— Уважаемый Сергей Оттович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Ваш авторитет, знания и опыт уже многие годы служат делу укрепления позиций России как великой морской державы. Как председатель Совета участников судоходства в акватории СМП, Вы вносите весомый вклад в решение важнейшей для экономики страны задачи — организации эффективного и безопасного судоходства в Арктике и роста грузопотока по СМП. Искренне рад нашему сотрудничеству и уверен, что вместе мы обязательно добьемся успеха. Желаю Вам крепкого здоровья, сил и энергии для реализации всех намеченных планов.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»