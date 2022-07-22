«Зенит» подрезал «Крылья»

Второй тур чемпионата России по футболу открывал матч, в котором победитель четырех предыдущих первенств «Зенит», сыгравший неделю назад вничью с «Химками», дома показал класс в игре с «Крыльями Советов», разгромив самарцев со счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дубль Андрея Мостового (справа) помог «Зениту» разгромить «Крылья Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Следующая фотография 1 / 6 Дубль Андрея Мостового (справа) помог «Зениту» разгромить «Крылья Советов» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Стартовый матч чемпионата, в концовке которого «Зенит» упустил два вроде бы верных очка, сыграв в гостях вничью с «Химками», ему не очень удался. Но на домашнем стадионе он показал, что из любой осечки готов моментально извлекать уроки. Другим во встрече с соперником, формально очутившимся после победы над «Оренбургом» на верхней строчке таблицы, был зенитовский состав (в нем нашлось место и новичку Матео Кассьерре, и даже лечившемуся с декабря прошлого года Деяну Ловрену), но, еще важнее, другой была игра.

Наглядной иллюстрацией корректировок выглядел уже первый гол чемпиона, который не пришлось вымучивать: для поисков шанса хватило пяти минут.

С «Химками» «Зенит» провел колоссальное количество атак. Но почти от всех веяло академизмом, нежеланием поднимать темп, градус надрыва выше фаворитского «модерато». В этой атаке были и высочайший темп, и надрыв. Рывок Малкома по левому флангу вылился в подачу в штрафную, а там Александр Коваленко, стараясь не дать Клаудинью мяч обработать, задел его рукой.

Одиннадцатиметровый исполнил Андрей Мостовой. Исполнил так себе — вратарь Иван Ломаев с ударом справился. Но отскок пришелся прямо на ногу не выключившемуся из эпизода Мостовому, и Ломаев зачем-то доказывал арбитру Артему Чистякову, что тот забил с нарушением, кажется, не столько потому, что и в самом деле нарушение заметил, сколько от досады: ну, совсем рядом же был подвиг.

Наглядной иллюстрацией корректировок было и то, что происходило после этого. Например, зубастый зенитовский прессинг, однажды чуть не спровоцировавший Ломаева на фатальную ошибку. «Крылья» кое-как выкрутились, но второй гол в их ворота вскоре все равно созрел.

Ситуация не предполагала, разумеется, что вырулит ко второму пенальти. Малком принял пас с углового и двигался с мячом не к воротам, а в сторону от них. Но, видимо, ощущение, что бразильцу ни в коем случае нельзя дарить свободу перемещений, сыграло с Денисом Якубой злую шутку — срубил бразильца подкатом сзади.

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Теперь пенальти доверили Далеру Кузяеву, который затем, еще по ходу первого тайма, получит травму и сядет на скамейку. Но отличиться Кузяев успел. Отправил мяч в цель он немного вальяжно, и Ломаев снова угадал, куда надо прыгать. Но угадать, как выяснилось, было мало.

«Крылья Советов» «плыли», шатались, а их тренер Игорь Осинькин, стараясь положение хоть как-то поправить, выпустил вместо напортачившего Якубы Максима Витюгова. Но впечатление команды, представляющей, как надо играть, чтобы иногда доставлять «Зениту» небольшие проблемы, самарцы стали производить лишь ближе к перерыву.

А хозяева, предоставив возможность покрасоваться своему голкиперу Даниилу Одоевскому, соорудили гол-шедевр. Он родился из привычного отбора возле чужой штрафной. А дальше три зенитовских футболиста — Малком, Клаудинью и Андрей Мостовой — разыграли практически идеальную комбинацию на крохотном, в несколько квадратных метров, участке поля, густо расчерченном их передачами. Кульминация была совсем уж шикарной. Мостовой оказался у стойки ворот, а перед ним выросла мощная фигура Ломаева. Зенитовский игрок убрал его с дороги тонкой, еле заметной паузой, прежде чем отправить мяч во вдруг распахнувшийся настежь угол.

У такой игры «Зенита» в первой половине встречи была и обратная сторона.

После отдыха он, конечно, переключил режим, превратив его в похожий на тот, что использовал с «Химками». Но в данном случае, понятно, претензий к «Зениту» у тех, кто за него переживал, возникнуть не могло — отрыв настаивал на том, что уже стоит поиграть на классе: неприятности все равно не настигнут. Хотя в такой спокойной и безопасной обстановке и повреждение Клаудинью на нее тянуло.

Алексей Доспехов