Крупнейшие страховые компании по ОСАГО в 2021 году

|
|Наименование компании
|Полученные страховые премии (млрд руб.)
|Страховые выплаты (млрд руб.)
|«РЕСО-Гарантия»
|40,33
|24,10
|«АльфаСтрахование»
|36,01
|21,61
|«Ингосстрах»
|28,72
|15,66
|«Росгосстрах»
|28,64
|20,00
|ВСК
|18,09
|12,92
|СОГАЗ
|12,01
|8,26
|Группа «Ренессанс Страхование»
|9,50
|5,15
|«Согласие»
|8,99
|6,73
|Группа страховых компаний «Югория»
|8,45
|4,98
|Московская акционерная страховая компания
|4,40
|4,07
|«Энергогарант»
|4,38
|3,00
|«Тинькофф Страхование»
|4,08
|1,20
|«Астро-Волга»
|3,19
|1,98
|«Гелиос»
|2,79
|1,78
|«Зетта Страхование»
|2,74
|1,52
|«Совкомбанк страхование»
|1,88
|1,01
|«Гайде»
|1,56
|2,08
|«Двадцать первый век»
|1,19
|0,66
|Объединенная страховая компания
|1,16
|1,04
|«Армеец»
|1,16
|1,03