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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие страховые компании по ОСАГО в 2021 году

Наименование компании Полученные страховые премии (млрд руб.) Страховые выплаты (млрд руб.)
«РЕСО-Гарантия» 40,33 24,10
«АльфаСтрахование» 36,01 21,61
«Ингосстрах» 28,72 15,66
«Росгосстрах» 28,64 20,00
ВСК 18,09 12,92
СОГАЗ 12,01 8,26
Группа «Ренессанс Страхование» 9,50 5,15
«Согласие» 8,99 6,73
Группа страховых компаний «Югория» 8,45 4,98
Московская акционерная страховая компания 4,40 4,07
«Энергогарант» 4,38 3,00
«Тинькофф Страхование» 4,08 1,20
«Астро-Волга» 3,19 1,98
«Гелиос» 2,79 1,78
«Зетта Страхование» 2,74 1,52
«Совкомбанк страхование» 1,88 1,01
«Гайде» 1,56 2,08
«Двадцать первый век» 1,19 0,66
Объединенная страховая компания 1,16 1,04
«Армеец» 1,16 1,03

По данным «Эксперт РА».

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