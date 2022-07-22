Из свежей почты

Ясмин Бисенова, 5 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 177 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 24 тыс. руб.

Дочка родилась раньше срока, слабенькой. Анализы показали, что у нее сильно повышен уровень билирубина в крови. Это привело к поражению центральной нервной системы. Ясмин отставала в развитии, в полгода еле голову держала, мышцы были сильно скованны. Заметный сдвиг произошел после трех курсов лечения в московском Институте медтехнологий (ИМТ). Один курс оплатили сами, дальше помогли благотворители. И дочка заговорила, начала ходить — понемногу, шатко, зато сама,— считает до ста и читает по слогам. Лечение нужно продолжать, но у нас нет денег, помогите! Гульнара Бисенова, Оренбургская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Лечение необходимо продолжать — нужно добиться нормализации тонуса мышц, улучшения мелкой моторики и координации движений».

Хайруллах Умиев, 7 месяцев, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 182 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Грозный» соберут 19 тыс. руб.

Когда сыну было два месяца, я заметила, что у него лоб становится выпуклым, выдается вперед. Я очень обеспокоилась, повезла Хайруллаха в город к нейрохирургу. Оказалось, преждевременно срослись кости черепа, нужна срочная операция. Ее успешно провели по госквоте в московской клинике. Но теперь сыну нужно больше полугода носить специально изготовленный шлем, чтобы поддержать правильную форму черепа. Эти шлемы очень дорогие, из госбюджета их не оплачивают, и нам оплату не осилить. Халима Мусаева, Чеченская Республика

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Хайруллаху необходима послеоперационная коррекция формы черепа при помощи краниальных ортезов (шлемов). Это обеспечит анатомически правильное формирование головы ребенка».

Тая Беднякова, 5 лет, врожденная деформация обеих стоп, требуется лечение. 222 430 руб.

Внимание! Цена лечения 343 430 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 21 тыс. руб.

У Таи с рождения обе ножки были искривлены, стопы подвернуты внутрь. С первого месяца дочку начали лечить: гипсовали стопы, затем сделали операцию на сухожилиях и надели ортопедические ботиночки. Стопы выправили, но последнее время они опять стали подворачиваться. Тая жалуется на боль в ногах при ходьбе, полной опоры на ступню нет, пяточки приподняты. Мы обратились к опытному ярославскому ортопеду — доктору Вавилову. Он диагностировал рецидив и готов провести хирургическое лечение. Но оплатить его я не в силах — троих детей воспитываю одна. Прошу вашей поддержки. Екатерина Топилина, Саратовская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Тае требуется хирургическое лечение: курс гипсований и операция — перемещение передней большеберцовой мышцы на клиновидную кость, задний, локальный и медиальный релизы с двух сторон».

Даша Лысенко, 7 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 222 875 руб.

Внимание! Цена операции 351 875 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 29 тыс. руб.

Порок сердца — дефект межпредсердной перегородки — у Даши выявили в три месяца. Кардиологи взяли ее под наблюдение, надеялись, что дефект сам собой закроется. Два года назад обследование показало, что дефект немного уменьшился. Дочка пошла в школу, начала заниматься танцами и спортом. А потом переболела коронавирусом и заметно ослабла, быстро уставала, побледнела, появилась одышка, потливость, начала синеть кожа над верхней губой. Оказалось, дефект увеличился. Врачи говорят, что нужно срочно оперировать, есть риск сердечной недостаточности. Но операцию нам не оплатить. Помогите! Вера Лысенко, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Даше требуется эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки окклюдером. После щадящей операции девочка быстро восстановится и окрепнет».

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