78,3 процента составила доля ненефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале 2022 года, сообщил Росстат. Показатель оказался минимальным с начала 2017 года — периода, с которого доступны расчеты статистиков. В первом квартале 2021 года он был равен 82,7%. В годовом выражении физический объем добавленной стоимости ненефтегазового сектора вырос на 0,1% в сравнении с показателем первого квартала прошлого года (это минимум, считая с четвертого квартала 2020-го). Доля нефтегазового сектора в экономике в первом квартале достигла 21,7%, а его физический объем в фиксированных ценах увеличился в годовом выражении на 20,4%, главным образом из-за низкой базы первого квартала 2021 года.