Из огня да в ПВР

Беженцы из зоны «специальной военной операции» пожаловались властям Рязанской области на условия содержания в одном из региональных пунктов временного размещения (ПВР). Люди утверждают, что их потребности в питьевой воде, питании и медпомощи не обеспечиваются или обеспечиваются недостаточно. Более того, беженцы жалуются на незаконные поборы. Правительство Рязанской области пообещало «проработать этот сигнал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О проблемах беженцев “Ъ” рассказали правозащитники из комитета «Гражданское содействие» (внесен в реестр иноагентов). Граждане России, Украины, а также ДНР и ЛНР, вынужденно покинувшие свои дома из-за действий российских войск на территории Украины, были размещены в ПВР на базе рязанской гостиницы «Золотая миля». Они написали жалобу на неудовлетворительные условия содержания. Обращение (копия есть у “Ъ”) направлено первому зампреду правительства Рязанской области Анне Росляковой, региональному омбудсмену Наталье Епихиной и в прокуратуру.

Беженцы жалуются, что их «первоочередные потребности в питьевой воде, питании, медицинской помощи, средствах личной гигиены, бытовой химии, услугах связи, транспорта не обеспечиваются или обеспечиваются недостаточно». «Питьевая вода выдается в ограниченном количестве. Питание предоставляется плохого качества, некоторые продукты с запахом плесени, гнили, иногда полностью испорченные. Еда плохо приготовлена, порции маленькие, недостаточные даже для того, чтобы накормить ребенка, свежие овощи или фрукты бывают крайне редко»,— пишут авторы письма. По их словам, администрация ПВР ввела незаконные поборы: за фотографию на документы требуют заплатить 150 руб., а анкету для получения госпомощи выдают в обмен на 50 листов бумаги. «Помощь в получении единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. не оказывается. Некоторые переселенцы не получили выплату до сих пор, несмотря на то что заявление на выплату подано три-четыре месяца назад»,— говорится в жалобе. При этом администрация ПВР, по словам переселенцев, не информирует их о правах и о возможности получить помощь.

Помогающие переселенцам правозащитники из комитета «Гражданское содействие» называют самым вопиющим нарушением тот факт, что ребенок с эпилепсией не получает в ПВР препарат депакин, который требуется принимать постоянно. При этом рецепт на лекарство передан в администрацию ПВР, утверждают беженцы. «После отправки жалобы в ПВР пришел проверяющий, но неизвестно, от какого ведомства. После его прихода лучше не стало — наоборот, администрация усилила давление на беженцев, им угрожают выселением»,— рассказали “Ъ” в «Гражданском содействии».

Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова сообщила “Ъ”, что пока не получила жалобу. Она заявила, что во всех ПВР региона работают правовые отделы, в которых помогают разные специалисты, в том числе из правоохранительных органов. «Все поступающие вопросы решаются в рабочем порядке. А все затраты на пошлины и тому подобное оплачиваются за внебюджетный счет. Проработаем и этот сигнал»,— пообещала чиновница.

По данным правительства Рязанской области на 20 июля, в пунктах временного размещения находятся 909 жителей Украины, ДНР и ЛНР, из них 267 детей. Самостоятельно в регион прибыли 247 человек. «По телефонам горячей линии министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области поступило 1724 обращения, связанных с оказанием материальной помощи, трудоустройством, размещением самостоятельно прибывших граждан. На счет помощи прибывшим в Фонде соцподдержки населения поступило 13,66 млн руб. Федеральные единовременные материальные выплаты в размере 10 тыс. руб. получили 2070 человек»,— сообщили в пресс-службе правительства.

Александр Тихонов, Ярославль