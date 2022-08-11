Сегодня исполняется 67 лет председателю правления ПАО НОВАТЭК Леониду Михельсону

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Михельсон

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Леонид Михельсон

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Его поздравляет главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов:

— Уважаемый Леонид Викторович! Вы — человек, крайне значимый для художников, архитекторов, людей искусства, людей доброй воли, простых москвичей и гостей нашего города. Вы — очень важный человек для меня лично, поскольку участие в ваших проектах стало целой вехой и в моей карьере: офис НОВАТЭКа, где мы познакомились, грандиозный проект ГЭС-2, развитый моими коллегами. Их реализация, осуществленная при вашей поддержке, была очень ключевыми и символичными для Москвы событиями. ГЭС-2 — совершенно выдающееся произведение, воссозданное Ренцо Пьяно, как и уровень его реализации,— находится на совершенно топовом уровне по любым мировым меркам. Такие инвестиции в город, в его среду заслуживают самого глубочайшего уважения. Я всегда восхищаюсь Вами — настоящим патриотом своего города и своей страны. Таким, на мой взгляд, должен быть образцовый гражданин. То, что он зарабатывает как бизнесмен, он щедро инвестирует в городскую среду для всех нас. И впредь надеюсь увидеть много новых начинаний и проектов и всегда готов их с удовольствием поддерживать. Примите мои пожелания всего самого наилучшего! С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»