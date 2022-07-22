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Коммерсантъ FM
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Ангелину Солдатову ждут на операцию в августе

15 июля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Томск» мы рассказали историю 13-летней Ангелины Солдатовой из Томской области («День Ангелины», Алексей Каменский). У девочки сколиоз 4-й, самой тяжелой степени. Искривление прогрессирует, Ангелина страдает от боли в спине и груди. Ей необходима операция: коррекция деформации позвоночника по щадящей технологии VBT (Vertebral Body Tethering), позволяющей сохранить его подвижность. Операция предотвратит развитие осложнений, избавит девочку от боли и улучшит качество ее жизни. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 326 428 руб.) собрана. Родители Ангелины благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 15 июля 20 978 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Томск», «Волгоград-ТРВ», «Алания», «Ярославия», «Саратов», а также 152 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 19 детям на 29 884 567 руб.

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