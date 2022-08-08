Сегодня исполняется 49 лет председателю синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимиру Легойде

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Фото: Священник Игорь Палкин Владимир Легойда

Фото: Священник Игорь Палкин

Его поздравляет художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского театра), народный артист России Валерий Фокин:

— Уважаемый Владимир Романович, сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Ваше служение церкви, педагогический труд, публицистический талант — все это грани неустанной деятельности, посвященной вечным ценностям человека. Вы обладаете удивительным, редким, но столь необходимым даром — услышать, понять, найти общий язык. Мне более чем памятно участие в Вашей авторской программе «Парсуна», ее истинно духовная и доверительная атмосфера, несущая возможность полностью раскрыться, быть предельно откровенным. Дар собеседника — великая привилегия, ведущая к более глубокому пониманию жизни и самого себя. Желаю Вам новых творческих свершений, сил, здоровья и благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»