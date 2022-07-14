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Коммерсантъ FM
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9,1 процента составил рост потребительских цен в США в июне 2022 года в сравнении с июнем 2021 года, сообщило Министерство труда страны. Это очередной максимум, теперь с ноября 1981 года. В мае показатель составлял 8,6%, в измерении месяц к месяцу цены увеличились на 1,3% после 1% в мае. Основной вклад в рост индекса продолжает вносить энергетика (бензин подорожал на 59,9%, электричество — на 13,7%, газ — на 38,4%); цены на продовольствие выросли на 10,4%, на автомобили — на 11,4%. Экономисты ждут агрессивного повышения ФРС ставок, глава МВФ Кристалина Георгиева вчера вновь призвала к ужесточению ДКП мировых центробанков для недопущения стагфляции, борьба с которой потребует еще более жестких мер.

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