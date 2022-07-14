Хабаровскому краю не помогут в пожарном порядке

В Рослесхозе полагают, что у властей Хабаровского края еще есть собственные резервы для борьбы с лесными пожарами: регион задействовал собственные силы и средства в ликвидации очагов огня лишь на 37%. Накануне губернатор края Михаил Дегтярев назвал ситуацию с природными возгораниями в субъекте сложной и запросил помощь центра, обратившись в Рослесхоз с просьбой о введении в регионе режима ЧС федерального уровня. Сейчас горит более 213 тыс. га территории региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник объявил, что обратился в Рослесхоз с просьбой о поддержке в борьбе с лесными пожарами. «Ситуация сложная,— написал он в Telegram-канале.— Синоптики не обещают изменения погодных условий, способных упростить сложившееся положение дел. Поэтому принято решение обратиться в Рослесхоз с просьбой ввести на территории региона ЧС федерального значения». Глава края пояснил, что «перспектива по погоде не радужная, а силы и средства надо наращивать, поэтому надо запрашивать помощь центра».

В Рослесхозе, однако, дали понять, что не готовы откликнуться на призыв господина Дегтярева. Как пояснил “Ъ” заместитель руководителя ведомства Алексей Венглинский, прежде регион должен принять все меры, которые предусмотрены действующими нормативами. Так, для объявления режима ЧС федерального уровня, по его словам, необходим один из перечисленных критериев: на территории субъекта на протяжении семи дней сохраняется режим ЧС регионального уровня; в тушении лесных пожаров задействовано более 70% собственных сил и средств и более 50% сил и средств, привлеченных в рамках межрегионального маневрирования; крупный лесной пожар на особо охраняемой территории федерального значения действует более семи суток; площадь действующих крупных лесных пожаров превышает среднюю площадь пятилетнего значения.

На заседании комиссии Рослесхоза по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной опасности в среду, рассказал господин Венглинский, представители края заявили, что сил и средств для тушения лесных пожаров у них достаточно: за последние сутки привлекались 280 человек (из них 66 в рамках межрегионального маневрирования), 17 единиц техники и четыре воздушных судна для тушения лесных пожаров и авиапатрулирования. «В настоящее время регион задействовал собственные силы и средства лишь на 37%,— уточнил Алексей Венглинский.— Их резервы позволяют привлечь большее количество людей для борьбы с лесными пожарами».

В Хабаровском крае между тем идут интенсивные дожди, но они слабо затрагивают северные Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы. Именно там действует режим ЧС в лесах регионального уровня. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в регионе действовало четыре очага огня на площади 2 тыс. га, «проводились работы по активному тушению». При этом в регионе бушует огонь еще на 211 тыс. га, эта территория находится под «постоянным наблюдением». Речь идет о так называемых зонах контроля: регионам разрешается не тушить пожары на этих территориях, если затраты на борьбу превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики.

Алексей Ярошенко из «Гринписа России» говорит, что ситуация с пожарами в регионе сложная и продолжает ухудшаться. По его мнению, региональные власти несвоевременно среагировали на возгорания и «упустили ситуацию до такого уровня, что все зависит от прогноза погоды». При этом господин Ярошенко не исключает, что просьба края установить режим федеральной ЧС связана с желанием «спихнуть ответственность на уровень выше»: «Это скорее бюрократический и психологический момент. Если режим ЧС федерального масштаба, то вроде как ответственность передается на федеральный уровень». При этом эколог отмечает, что введение подобного механизма автоматически не дает дополнительных средств и сил: «Это первый шаг, чтобы получить средства из резервного фонда правительства и дополнительные силы других ведомств. Но введение этого режима не гарантирует, что потом федеральный центр примет решение выделить средства».

Анна Васильева; Эрнест Филипповский, Хабаровск