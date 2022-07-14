Назначать, так с музыкой

Вереница перестановок в руководстве московских театров городского подчинения продолжилась громким назначением в театре «Ленком»: его главным режиссером стал Алексей Франдетти. Одновременно с этим на посту генерального директора концертного зала «Зарядье» Ольгу Жукову сменил Иван Рудин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нового главного режиссера для «Ленкома» нашли в лице Алексея Франдетти не в драме, а в мюзикле

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Нового главного режиссера для «Ленкома» нашли в лице Алексея Франдетти не в драме, а в мюзикле

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Назначение режиссера Алексея Франдетти главным режиссером театра «Ленком» только на первый взгляд ставит точку в продолжавшейся почти три года борьбе за «наследство» Марка Захарова, ушедшего из жизни в сентябре 2019 года. Наверняка это лишь временный компромисс между многолетним директором театра Марком Варшавером и городскими властями. После смерти Захарова директор-тяжеловес Варшавер, обладающий мощным административным ресурсом, пытался убедить как общественность, так и начальство, что, несмотря на почтенный возраст, сам прекрасно справится не только с хозяйственными, но и с творческими вопросами «Ленкома». Начальство, возможно, было бы и радо, но общественность не могла не заметить, что некогда знаменитейший московский театр, тоже своего рода тяжеловес, явно начал свой «вес» терять.

К тому же в конфликт с директором вступила «наследная принцесса», актриса Александра Захарова, считавшая, что имеет право и возможность — хотя бы временно — поруководить театром имени своего отца (тем более что в последние годы его жизни именно она, как утверждает молва, и так многое решала в «Ленкоме»). Война за захаровское наследство быстро стала достоянием прессы и вскоре превратилась в московскую театральную мыльную оперу. Очевидно, что назначать худруком активную, своенравную и эмоциональную актрису город не хотел. И поэтому вел не слишком энергичные, но все-таки переговоры с разными кандидатами. Правда, все они, как опять же утверждает молва, ставили непременным условием своего прихода смену менеджмента, то есть увольнение Марка Варшавера. По причинам, о которых можно долго гадать, московские власти на столь радикальный шаг решиться не могли — даже сейчас, во время громких и размашистых перетрясок. Кроме того, за кулисами то и дело мелькала тень влиятельного столичного актера-депутата Евгения Герасимова, неизвестно почему имевшего какие-то виды на «Ленком».

И вот теперь все разрешилось. Герасимову накануне выделили одно из самых странных и маргинальных московских культурных учреждений — Театр Луны. А в «Ленком» назначили 38-летнего Алексея Франдетти, одного из главных (и немногих) российских специалистов по постановке мюзиклов, неоднократного лауреата «Золотой маски». Означает ли это, что «Ленком», не чуждый и при Захарове музыкальной стихии, берет очевидный курс на мюзикл, станет ясно, когда Франдетти поделится своими планами. Но кажется, тут дело даже не в творческой программе, а в покладистости. Видимо, Алексей Франдетти, человек сравнительно молодой и откровенно амбициозный, согласился работать с Марком Варшавером. И даже не с ним, а фактически под его началом. Немаловажно, что должность художественного руководителя, которую занимал Марк Захаров, в «Ленкоме» упразднена. Франдетти же станет «главным режиссером», приглашенным, как подчеркивается в пресс-релизах, творческим коллективом театра. А всякий, кто не понаслышке знаком с театральной практикой, знает, что такая конструкция руководства очень нестабильна — и ее утверждение почти всегда является лишь прологом к новым приключениям.

В зале «Зарядье», напротив, ситуация еще в начале нынешнего лета казалась на сторонний взгляд вполне стабильной. С важной оговоркой: это «Ленком» — стародавний и почтенный московский бренд, а «Зарядье» — учреждение совсем юное, зал был открыт только осенью 2018 года. Первоначально патроном будущего зала недвусмысленно выступал Валерий Гергиев, однако форменным филиалом Мариинского театра у стен Кремля (чего многие поначалу ожидали) «Зарядье» не стало.

Генеральным директором зала, который подчинили московскому департаменту культуры, еще на этапе строительства была назначена Ольга Жукова, многолетний сотрудник федерального Минкульта (там она работала в курирующем в том числе и филармоническую жизнь департаменте государственной поддержки профессионального искусства и народного творчества). Ей и ее продюсерской команде удалось, кажется, невозможное: в Москве конца 2010-х, которая и так была избалована первостатейными концертами и именитыми гастролерами, создать в экстремальные сроки с нуля еще одну динамично действующую площадку, востребованную, очень дружелюбную в смысле просветительства, но притом с отменным качеством концертного «контента» и тщательным программированием. Прошедшие именно в «Зарядье» концерты ансамблей Le Poeme Harmonique и Il Giardino Armonico, Жорди Саваля и Джона Элиота Гардинера наверняка многие помнят.

Однако при всем том, по сведениям “Ъ”, отношения руководительницы зала с его учредителями и прежде бывали напряженными. До сих пор дело удавалось решить миром. Нынешняя череда перестановок и увольнений, очевидно, подвела к тому, чтобы заодно и в «Зарядье» решить кадровый вопрос радикальным образом, но вряд ли к пользе зала и публики. Управленцев с задатками интенданта, способных тащить на себе в условиях жесткой конкуренции большую концертную институцию, не так много, и пианист и дирижер Иван Рудин (сын маэстро Александра Рудина) пока не выглядит очевидным выбором. Впрочем, есть наработки, предстоящий сезон «Зарядья» уже сверстан при предыдущем руководстве, билеты продаются, а чистосердечно загадывать на годы вперед — как можно было делать в безоблачном доковидном 2019-м — теперь и гению концертного менеджмента было бы тяжеловато.

Отдел культуры