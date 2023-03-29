Самый полезный сахар: как выбрать

Какой сахар представлен на российском рынке, в каком виде больше пользы и стоит ли за него переплачивать — в материале “Ъ”.

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Какой бывает сахар

Со времен первого упоминания сахара в поваренных книгах технологию сладкого производства постигло немало нововведений. Сегодня сахар классифицируют по разным критериям: учитывается внешний вид, свойства, назначение. Для рядового потребителя ключевым фактором при выборе продукта является природное сырье, которое используют на производстве.

Основными сахароносными растениями являются специальные виды свеклы и тростника. Посевные площади, которые занимают эти культуры, неравнозначны по своим масштабам. Сахарная свекла после обработки дает в два раза меньше продукта, чем тростник. Поэтому из всех территорий, отданных под сахарное производство, растения занимают 16% и 84% соответственно.

«Сахар — это бытовое название сахарозы. Сахар относится к простым углеводам потому, что сразу после употребления он с легкостью расщепляется в пищеварительном тракте, а затем поступает в кровоток. Слово "сахар" произошло от санскритского sharkara и обозначает состояние вещества в гранулированной форме. На самом же деле сахар бывает не только твердым, но и жидким — инвертный сахар»,— отмечает кандидат медицинских наук, диетолог, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Обратите внимание! В подборке представлены виды сахара, которые можно приобрести на российском рынке.

Тростниковый. Добывать сахар из тростника начали задолго до открытия сахарной свеклы. Лидерами по объемам тростникового производства являются Бразилия, Индия и Китай.

Свекловичный. Вид сахара, который производится из особого сорта свеклы. Ведущими странами по его выращиванию выступают Россия, Франция и США.

Пальмовый. Сахар, впервые полученный из финиковой пальмы в древней Индии. На юго-востоке Азии (в Индии, Индонезии, Таиланде) располагаются основные плантации сахарной пальмы.

Солодовый. Этот сахар своим происхождением обязан процессу брожения, так как является его конечным результатом. Сам же солод получают из намоченных, пророщенных злаковых семян.

Сорговый. Сорго — теплолюбивый злак, из стеблей которого производят сахарный сироп. Посевы этой культуры располагаются на всех континентах в тропическом и умеренном климате.

Кленовый. Канадский, или сахарный клен является сырьем для производства кленового сахара. Дерево распространено на территории Северной Америки, Европы и России.

Все дело в рафинаде

В обществе бытует мнение о том, что тростниковый сахар полезнее свекловичного, но это не совсем так. Необходимо помнить о важном процессе, через который пропускают оба вида сырья — об очистке, или рафинации. Рафинированный тростниковый сахар так же, как и свекловичный, на 99,9% состоит из сахарозы. Оба варианта сладкой специи имеют одинаковый вкус и цвет.

Нерафинированный тростниковый сахар содержит побочный продукт изготовления — мелассу. Она придает неочищенному сахару коричневатый оттенок. Меласса является источником калия, натрия, кальция, фосфора, железа. Наличие комплекса витаминно-минеральных веществ является основной мотивацией для покупателей, отдающих свое предпочтение тростнику. По мнению эксперта, количество минералов ничтожно мало в пересчете на суточную потребность организма.

Свекловичный аналог тростникового сахара не употребляется в пищу неочищенным, потому что обладает неприятным запахом и специфическим вкусом.

Важно! Под видом нерафинированного тростникового сахара потребителям зачастую предлагают так называемый коричневый сахар, который в сущности является подкрашенной с помощью мелассы свекловичной подделкой.

Есть ли польза в сахаре

По словам Дарьи Русаковой, существует ряд научных доказательств, что сахар приводит не только к нарушению углеводного и жирового обмена, но также способствует повышению уровня мочевой кислоты, что может вызвать заболевания сердца и почек.

«Сахар присутствует в очень многих продуктах, иногда мы даже и не догадываемся, что едим сахар. Обилие сладких напитков, доступных кондитерских изделий и фастфуда приводит к неконтролируемому потреблению сахара. Сладкий вкус делает пищу более привлекательной, чем и пользуется пищевая промышленность, чтобы повысить потребление и спрос.

Французские ученые в испытаниях на животных выявили следующее: если стоит выбор между сахаром и кокаином, крысы предпочитают сахар, даже если они уже имели кокаиновую зависимость. У млекопитающих, в том числе и человека, отсутствуют механизмы регуляции и самоконтроля к сладкому вкусу, что может привести к «сахарной зависимости».

Сахар снижает уровень адреналина в крови и обладает антидепрессивным эффектом, однако он длится недолго (три ложки сахара могут улучшить настроение не более чем на полчаса). Коварство сахара в том, что после кратковременного положительного эффекта проявляется отрицательный: сахар уменьшает запасы витамина В1, а значит может вызывать быструю утомляемость, сонливость, неврастению и депрессию».

Классификация сахара Выйти из полноэкранного режима Признак Классификационные группы Степень очистки Сахар-сырец (не менее 80% сахарозы) Сахар-песок (99,75% сахарозы) Сахар-рафинад (99,9% сахарозы) Структура Сахар-песок Сахарная пудра Сахар жидкий (сироп) Сахар кусковой Растворимость Медленно растворимый Быстрорастворимый Вкус Сладкий Карамельно-медовый Цвет Белый Коричневый Черный Назначение Для пищевых целей: Для непищевых целей: домашняя кулинария и консервирование; нужды химико-фармацевтической, парфюмерно-косметической, табачной, кожевенно-обувной промышленности и др.; общественное питание; производство стройматериалов, промышленная переработка нужды предприятий консервной, хлебопекарной, макаронной, кондитерской, пивобезалкогольной и других отраслей промышленности Размер (гранулы сахара-песка) Мелкий (от 0,2 до 0,8 мм) Средний (от 0,5 до 1,2 мм) Крупный (от 1,0 до 2,5 мм) Открыть в новом окне Источник: статья «Сахар: классификационные признаки и группировки» доктора сельскохозяйственных наук Ольги Рязановой.

Соотношение цены и сахара

Стоимость рафинированного сахара, как правило, ниже стоимости неочищенного аналога. Поэтому чем больше экзотики в происхождении продукта, тем выше продавцы поднимают цену. Для обычного потребителя разница в пользе между свекловичным и тростниковым сахаром практически незаметна, однако по кошельку последний вариант ударяет сильнее. Некоторые виды сахара могут заинтересовать лишь кондитеров, производителей пищевых и непищевых товаров. Если говорить о рознице, то на сахаре вполне можно сэкономить, а еще лучше — убрать из повседневного рациона.

Милена Двойченкова