Сбербанк переоценил ипотеку

Клиенты Сбербанка рассказывают о «необоснованном» повышении первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотечные кредиты до 35%. В ряде случаев взнос увеличивается вдвое, что посильно не для каждого потенциального заемщика. По словам риэлторов, сотрудничающих с банком, таких случаев уже не менее тысячи. С точки зрения закона, банк может менять условия до выдачи кредита. Но эксперты называют такую практику «негуманной по отношению к клиентам», которые к моменту изменения уже могли понести расходы на оформление ипотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Клиенты Сбербанка стали массово жаловаться на повышение первого взноса по уже одобренным ипотечным заявкам. В частности, такие отзывы есть на сайте «Банки.ру». Один из них принадлежит Екатерине Захаровой — риэлтору, сотрудничающему с «Дом Клик»,. По ее словам, таких случаев было уже не менее тысячи. По словам потенциальных заемщиков, с которыми удалось пообщаться “Ъ”, после подачи заявки на ипотеку банк одобрил им условия с первым взносом 15–20%, но перейти к следующему этапу оформления ипотеки — добавлению имущества — клиенты могли только, согласившись на первый взнос, повышенный до 35%.

Клиенты Сбербанка предоставляли все необходимые для проверки заемщика документы на этапе подачи заявки. Многие из них к этому моменту уже понесли затраты на оформление сделки, в том числе внесли залог продавцу, оплатили оценку недвижимости, потратились на риэлтора и т. д.

В Сбербанке пояснили “Ъ” исходное одобрение кредита желанием удержать клиентов. При недостаточной платежеспособности заемщика банк вправе отклонить заявку на ипотеку, но «в индивидуальном порядке ищет возможность не отказать, в том числе предлагая увеличить сумму первоначального взноса». Авторы жалоб уверяют, что в их материальном положении изменений с момента подачи заявки не было.

Юристы признают, что такая практика законна. По словам юриста адвокатского бюро «Сфера защиты» Андрея Лямзина, предварительное одобрение ипотеки не представляет собой заключенный договор с согласованными существенными условиями, что соответствует ч. 1 ст. 432 ГК РФ, поэтому может быть изменен обеими сторонами. Главный эксперт «Русипотеки» Cергей Гордейко предупреждает, что даже в окончательном решении банка по кредиту присутствует оговорка, которая дает возможность отказать в предоставлении кредита, если сведения клиента изменятся или не подтвердятся в день сделки.

«Повышение первого взноса в ипотеке служит только одной цели — уменьшению рисковой составляющей банка (соотношения кредита и залога),— уточняет Сергей Гордейко.— Наиболее надежный уровень первого взноса — это 30–40% от стоимости жилья». В случае дефолта заемщика этот уровень позволит банку с комфортом продать залог с дисконтом на торгах, заключает он.

Правозащитники считают изменение условий по уже одобренной заявке по ипотеке недобросовестным поведением. Руководитель направления ЮК a.t.Legal Вадим Резниченко считает, что подобные действия можно трактовать как злоупотребление правом в рамках ст. 10 ГК РФ, так как банки в этом случае ведут себя «не так, как ожидают другие участники гражданского оборота». «Но сложность положения заемщиков по ипотечным кредитам в подобных ситуациях заключается в отсутствии прямого нарушения банком какого-либо положения закона или договора,— признает господин Резниченко.— Чтобы пресечь такую практику, требуется внесение дополнений в законодательство о защите прав потребителей в части регулирования прав и обязанностей сторон на преддоговорной стадии».

Директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева полагает, что в ситуацию следует вмешаться ЦБ. Однако регулятор считает, что подобная практика допустима до заключения договора. Сбербанк уже пользовался ею в других случаях — банк отменял одобренные по низким ставкам ипотечные заявки после резкого повышения ключевой ставки ЦБ. Новые условия кредитования предполагали ставку существенно выше (см. “Ъ” от 30 марта).

Юлия Пославская, Ольга Шерункова, Ксения Дементьева, Екатерина Волкова