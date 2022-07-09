Суд отфутболил прокуратуру Швейцарии

Швейцарский уголовный суд в пятницу вынес оправдательный приговор по делу, в котором в качестве обвиняемых проходили бывший президент Международной федерации футбола (FIFA) Зепп Блаттер и экс-глава Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини. Они обвинялись в мошенничестве, растрате и коррупции. Однако суд счел, что все действия господ Блаттера и Платини были законными. Вердикт суда ставит под сомнение решения, ранее вынесенные комитетом по этике FIFA и Спортивным арбитражным судом (CAS), которые фактически отстранили Зеппа Блаттера и Мишеля Платини от любой официальной футбольной деятельности. Господин Платини уже пообещал не останавливаться и продолжить преследование «злоумышленников», действия которых стоили ему карьеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После оправдания швейцарским судом Мишель Платини заявил, что намерен пойти до конца и вывести на чистую воду «злоумышленников», из-за которых он подвергся преследованию

Фото: Ti-Press / Alessandro Crinari / Keystone / AP После оправдания швейцарским судом Мишель Платини заявил, что намерен пойти до конца и вывести на чистую воду «злоумышленников», из-за которых он подвергся преследованию

Фото: Ti-Press / Alessandro Crinari / Keystone / AP

В пятницу суд швейцарского города Беллинцона огласил вердикт по делу бывшего президента FIFA Зеппа Блаттера и экс-главы UEFA Мишеля Платини. Вопреки ожиданиям суд счел, что господа Блаттер и Платини невиновны в инкриминируемых им деяниях, и полностью их оправдал.

Отметим, что минувший процесс стал этапом саги, начавшейся еще в 2015 году, вскоре после того, как FIFA потряс грандиозный скандал. Тогда Федеральное бюро расследований США совместно с полицией Швейцарии за два дня до начала Конгресса FIFA провело операцию, результатом которой стало задержание ряда высокопоставленных функционеров структуры (позже многие из них были осуждены) за участие в коррупционных схемах. Наиболее ярким итогом скандала стала отставка Зеппа Блаттера. Поста главы UEFA лишился и Мишель Платини (по должности он являлся также вице-президентом FIFA). Позже комиссия по этике FIFA дисквалифицировала и Зеппа Блаттера, и Мишеля Платини. После всех апелляций срок наказания господина Блаттера составил шесть лет и десять месяцев, а господина Платини — четыре года (дисквалификация истекла в 2019 году). Весной прошлого года FIFA добавила господину Блаттеру новую дисквалификацию — еще на шесть лет и восемь месяцев (отсчет начался с октября 2021 года) — за то, что он выписывал себе и своему окружению незаконные премии.

В основу уголовных обвинений, выдвинутых против Зеппа Блаттера и Мишеля Платини, легла история с получением последним 2 млн швейцарских франков в 2011 году. Тогда Зепп Блаттер распорядился выплатить означенную сумму из средств FIFA. Оба фигуранта истории настаивали на том, что это была доплата за консультационные услуги, оказанные в период с 1998 по 2002 год, когда господин Платини являлся советником президента FIFA. Следствие, равно как и контролирующие структуры FIFA, смущало то, что никакого договора, обосновывающего эту выплату, не существовало. В период работы советником главы FIFA Мишель Платини получал официальную зарплату в 300 тыс. швейцарских франков в год. Доплаты предусмотрены не были. Из этого делался вывод, что спорная выплата была своего рода платой Мишелю Платини за отказ от участия в выборах президента FIFA в 2011 году. Тогда он действительно снял свою кандидатуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann, Reuters Фото: Arnd Wiegmann, Reuters

Однако по ходу процесса стало ясно, что железными доказательствами злонамеренности действий подсудимых обвинение не располагает. Зеппу Блаттеру и Мишелю Платини по предъявленным обвинениям могло грозить до пяти лет лишения свободы, но обвинение, понимая шаткость своей позиции, запросило только по 20 месяцев лишения свободы условно. На деле прокуратура не получила вообще ничего. В решении суда отмечается, что он доверяет заявлениям подсудимых. В частности, о том, что выплата 2 млн швейцарских франков действительно была устно оговорена еще в 1998-м, что в тот момент FIFA не могла платить Мишелю Платини полную зарплату из-за финансовых сложностей и что услуги господина Платини, учитывая его статус одного из лучших футболистов в истории (он трехкратный обладатель «Золотого мяча»), стоят не менее 1 млн швейцарских франков в год.

Вердикт швейцарского суда ставит под вопрос все ранее принятые решения о дисквалификациях Зеппа Блаттера и Мишеля Платини. И судя по настрою последнего, точку в истории ставить рано. Господин Платини уже заявил, что тут не обошлось без неких злоумышленников, решивших его устранить. «Я выиграл первый раунд. Но есть злоумышленники, которые не проявились на этом процессе. Однако я обещаю им, что мы еще встретимся. Я не сдамся и пойду до конца»,— заявил Мишель Платини. В FIFA воздержались от комментариев, отметив, что хотели бы сначала ознакомиться с мотивировочной частью решения суда.

Александр Петров