Мечта на миллион

ФМБА — Русфонд. Хроники. Июль начался с событий, представляющих несомненный интерес для будущего Федерального регистра доноров костного мозга, к созданию которого приступило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). 1 июля на конференции в Петербурге обнародован расчет включения миллиона россиян в Федеральный регистр всего за пять лет. Сейчас донорская база России насчитывает 195 тыс. человек, ее строят с 1988 года. А 5 июля состоялась рабочая встреча ФМБА и Русфонда в рамках переговоров о роли и месте некоммерческого Национального регистра доноров костного мозга (Национального РДКМ) в строительстве и эксплуатации Федерального регистра.
Лев Амбиндер
Фото: Арсений Несходимов
Конечно же, важнейшим событием этих дней стало заявление главного трансфузиолога Минздрава Татьяны Гапоновой 1 июля в Петербурге о возможности за пять лет создать Федеральный регистр на 1 млн доноров. Как показывает математическая модель, составленная в НМИЦ гематологии, такой регистр способен обеспечить полностью совместимыми донорами 63% онкогематологических больных страны.
Об этой сенсации ниже. А сейчас о рабочих контактах ФМБА — Русфонд. 5 июля мы встретились со специалистами Центра стратегического планирования (ЦСП) ФМБА. Центру поручено создание информационной системы Федерального регистра — ЦСП составит техническое задание, определит непосредственного исполнителя и обеспечит информационную безопасность. Информационная система будет введена в эксплуатацию в 2023 году, уточнил начальник отдела ЦСП Алексей Ломов. Его интересуют общие принципы устройства Национального РДКМ: механизмы включения, защиты и политика обработки персональных данных добровольцев, этапы поиска, подбора и активации доноров. Основное же внимание ЦСП привлекло устройство нашей Информационной системы. Это программное обеспечение уникально для донорства костного мозга в РФ, оно максимально автоматизирует все действия медицинской дирекции Национального РДКМ — от поиска донора до подачи трансплантата в клинику,— экономя время и повышая шансы больного на спасение.
— Мы старались ответить на вопросы коллег максимально подробно, надеемся, наш опыт будет полезен,— отметила генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина.
Так вот, о мечте на миллион. Сама идея наполнить Федеральный регистр миллионом добровольцев — не сенсация и даже не новость. О ней еще в апреле объявил директор Кировского НИИ гематологии и переливания крови ФМБА Игорь Парамонов на XIV Всероссийском форуме Службы крови. Но его заявление звучало как мечта. Сенсация в том, что главный трансфузиолог Минздрава и первый заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Татьяна Гапонова говорит о расчетах за пять лет построить регистр на миллион. Она ссылается на данные математической модели, созданной в ее центре.
То есть это результат плановых расчетов одного из ведущих центров онкогематологии Минздрава? Чей это план, кто сформулировал задание? Еще вопросы: какова стоимость прорывной пятилетки? И кому поручит государство финансировать мечту на миллион? Минздраву или ФМБА?
В 2019 году, когда появилась первая версия законопроекта от Минздрава о создании Федерального регистра, к нему прилагалась пояснительная записка с программой роста регистра за десять лет (2020–2029 годы) до 500 тыс. доноров. Считалось, что он обеспечит половину потребности страны в неродственных трансплантатах костного мозга. Цена включения одного донора была определена в 30,3 тыс. руб. В версии законопроекта 2021 года остались те же показатели: 500 тыс. доноров при цене включения одного в 30,3 тыс. руб.
Теперь создание и ведение Федерального регистра правительство возложило на ФМБА. Сенсация в том, что при мечте о регистре на миллион доноров ФМБА не располагает государственной программой создания такой махины. Напомню, вся донорская база России сегодня насчитывает лишь 195 тыс. добровольцев. Ее строят с 1988 года — и это при том, что треть этой базы создал некоммерческий Национальный РДКМ (за четыре года на пожертвования Русфонда), а бюджет ФМБА на будущий год уже известен: включение 4 тыс. доноров. И ничего не известно о финансовых перспективах на пятилетку.
Давайте прикинем стоимость Федерального регистра на 1 млн доноров. Сегодняшняя цена включения одного донора в ФМБА и в Минздраве неизвестна. В Национальном РДКМ до санкций этого года она составляла 9,6 тыс. руб. Теперь — 14,6 тыс. руб. Понятно, что стоимости выросли и у государственных строителей Федерального регистра. И все же обопремся на прошлогодний ценник. Итак, чтобы дорастить регистр до 1 млн доноров, надо за пять лет включить 800 тыс. добровольцев. Это 24,24 млрд руб. Или 4,848 млрд руб. в год, если включать по 160 тыс. человек.
Еще раз: ценник 2021 года.
На очередной рабочей встрече ФМБА — Русфонд нам обещают участие представителей Минздрава. В повестке — государственное финансирование Национального РДКМ.
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