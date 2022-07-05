Дума отчиталась об исполнении посланного

Госдума выполнила примерно 90% своего плана по реализации прошлогоднего послания президента, следует из отчетных материалов нижней палаты. При этом в ходе завершающейся весенней сессии в этих целях депутаты приняли только один закон, а ряда инициатив по-прежнему ждут от правительства. В большинстве случаев требуется написание новых инициатив с дополнительным бюджетными расходами, поэтому реализацией послания в большей степени занимается правительство, а парламент контролирует выполнение президентских поручений, поясняет эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отчитался 4 июля на заседании совета Думы о ходе выполнения плана законодательного обеспечения реализации послания президента от 21 апреля 2021 года. В документе (“Ъ” с ним ознакомился) 32 цитаты президента и 48 пунктов, посвященных претворению их в жизнь, а также предполагаемые сроки исполнения. Две инициативы, указанные в отчете, пока приняты только в первом чтении, а три даже не внесены, то есть думский план выполнен почти на 90%.

В начале весенней сессии спикер Думы Вячеслав Володин заявлял о выполнении более 80% поручений из послания президента. Правда, в 2022 году в рамках его исполнения парламентарии приняли лишь один закон, посвященный трансплантации органов или тканей человека, включая костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки. Шесть принятых законов из плана были инициированы депутатами, остальные — правительством.

Ряд высказываний президента касались борьбы с пандемией. Депутаты отчитались, что поручение «держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение коронавируса», исполнено принятием прошлогоднего закона о создании федеральной информационной системы для сведений санитарно-эпидемиологического характера. Слова президента о том, что «возможность сделать прививку должна быть повсеместной», нашли отражение в законе о расширении перечня медицинских организаций, осуществляющих бесплатное проведение профилактических прививок (внесен депутатами и сенаторами). Указание о введении дополнительных мер по противодействию болезням, являющихся основными причинами преждевременной смертности, к которым президент отнес «сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные новообразования, болезни органов дыхания», выполнено принятием того самого закона 2022 года о донорстве органов.

Заявления президента о развитии внутреннего туризма, по мнению депутатов, реализованы решениями правительства о продлении программы 20-процентного кэшбэка на турпоездки по России и введением правил о возвращении половины стоимости путевки за поездки детей в летние лагеря. Поручение запустить программу льготных кредитов для развития туристической инфраструктуры частично реализовано в федеральном бюджете на 2022–2024 годы, где на «развитие внутреннего туризма» выделено по 7 млрд руб. ежегодно, говорится в отчете. При этом депутаты еще ждут от Ростуризма проект федерального закона «О туризме и туристической деятельности», а законопроект о регулировании осуществления рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях, внесенный единороссами, принят в мае 2021 года только в первом чтении (второе перенесено).

Одним из первых было реализовано поручение «поддержать те семьи, где мама и папа в одиночку воспитывают ребенка»: согласно принятому в прошлом году закону, с 1 июля малоимущим беременным женщинам положены ежемесячные выплаты. Во исполнение поручения президента о том, чтобы «все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги» оформлялись и выплачивались в режиме «одного окна», правительство внесло в январе законопроект, прошедший пока только первое чтение, второе перенесено на осень.

«За предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе»,— наставлял президент, и депутаты приняли закон об ограничении выбросов парниковых газов. А вот по поручению 2021 года запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки законопроект до сих пор не внесен.

Весьма своеобразно депутаты интерпретировали слова президента о том, чтобы «для молодого поколения России было открыто как можно больше возможностей в жизни»: за это поручение они отчитались законом о праве получить второе высшее образование в области искусств. Президент также ждал от правительства конкретных предложений по поощрению организаций, которые «вкладывают дивиденды в развитие своих предприятий и целых отраслей», но пока не дождался.

Александр Жуков считает итоги реализации послания «хорошими». Как он пояснил “Ъ”, большинство поручений по итогам выступления президента, как правило, адресуется правительству, поэтому оно и вносит проекты законов, хотя депутаты разрабатывают и свои инициативы. Они также готовят проекты ко второму чтению, и большая работа, например, была проведена над поправками к тому самому правительственному закону о донорстве органов, напоминает первый вице-спикер Госдумы.

По словам политолога Павла Склянчука, в большинстве случаев реализация послания требует написания новых инициатив со сложным регуляторным воздействием или дополнительными бюджетными расходами. Этим занимается правительство, а задачей парламента становится соблюдение сроков принятия и контроль выполнения президентских поручений, поясняет эксперт.

Мария Макутина