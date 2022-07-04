87,25 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в июне 2022 года, сообщил Минфин. В сравнении с маем ($78,81) показатель вырос на $8,44. Средняя цена Urals в январе—июне сложилась в размере $84,09 за баррель против $63,35 за такой же период прошлого года. Февральская цена Urals $92,2 была максимумом с октября 2014 года, в марте и апреле она сократилась, поскольку из-за военной операции на Украине продавать российскую нефть стало сложнее. В мае и июне цена вновь стала расти. Дисконт цены Urals к цене сорта Brent (в июне фьючерс на его поставку в среднем стоил $117 за баррель) составил в минувшем месяце $30, что несколько меньше майских $32 и апрельских $35.