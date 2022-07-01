Наука о зарплатах больших, но разных

Значительная межрегиональная дифференциация заработной платы научных сотрудников создает риск их миграции в столицу или за рубеж, указывают эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, проанализировавшие размер оплаты труда ученых в 2015–2021 годах. Аналитики отмечают, что показатель в субъектах РФ может отличаться в несколько раз. Например, в Кабардино-Балкарии в 2021 году заработная плата научных сотрудников составила 48 тыс. руб., в Ингушетии — 49 тыс. руб., в Республике Северная Осетия—Алания — 51 тыс. руб., а в Москве и Сахалинской области — 158 тыс. руб., в Магаданской области — 183 тыс. руб., а в Ямало-Ненецком автономном округе — 209 тыс. руб. Аналогично средняя зарплата ученых в вузах составила 145,5 тыс. руб., в организациях здравоохранения — 124,1 тыс. руб., в научных организациях —114,9 тыс. руб. Существенные различия наблюдаются и в отношении заработной платы ученых к средней по региону — так, в Камчатском крае в 2021 году оно составляло 187%, а в Белгородской области — 422%. По майскому указу президента №597 от 7 мая 2012 года средняя зарплата ученых должна была достигнуть к 2018 году 200% средней по региону и по дальнейшим поручениям — сохраняться на этом уровне. «По итогам 2021 года в целом по стране достигнутое соотношение сохранялось, однако в отдельных регионах целевое значение не выполняется»,— подчеркивают в ИСИЭЗ.

По данным Росстата, в 2015–2018 годы численность научных работников в РФ сократилась с 81,7 тыс. до 71 тыс. человек, при этом две трети снижения пришлось на 2018 год. В 2019–2021 годах показатель практически не изменился (около 72 тыс. человек). При этом на фоне сокращения кадров в 2016–2017 годах прирост их средней зарплаты к 2015 году составил 22,5%. «В 2019–2021 годах среднемесячная заработная плата продолжила расти в номинальном выражении. При этом темпы ее прироста по сравнению с 2015–2018 годами существенно снизились, но соотношение со средним трудовым доходом по стране сохранялось»,— подчеркивают в ИСИЭЗ.

Сами же представители научного сообщества неоднократно жаловались на формальный подход к выполнению майского указа и то, что рост заработной платы достигается «дроблением» ставок при сохранении номинала выплат.

Венера Петрова