Растрату оценили по максимуму

Перовский райсуд Москвы вынес приговор по делу Анатолия Филачева и Мясуды Корнеевой — бывших руководителей АО «НПО "Орион"», входящего в холдинг «Швабе» «Ростеха». Подсудимые были признаны виновными в растрате 1 млрд руб., выделенного из бюджета на научные исследования и безопасность объединения. Как установил суд, эти средства выводились из НПО по фиктивным договорам о поставках научного оборудования и средств обеспечения безопасности. Господин Филачев и госпожа Корнеева получили максимальный срок по статье о растрате — 10 лет лишения свободы, при этом каждый из них был оштрафован на 2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Филачев

Фото: Алексей Соковнин Анатолий Филачев

Фото: Алексей Соковнин

Поскольку заседания по делу бывших гендиректора «Ориона» Анатолия Филачева и его первого заместителя Мясуды Корнеевой (в 2016 года она сменила шефа на его посту) проходили в закрытом режиме, в суде была оглашена лишь резолютивная часть приговора. Как говорится в судебном решении, господин Филачев и госпожа Корнеева были признаны виновными в особо крупной растрате с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получили по 10 лет колонии общего режима каждый — это максимальное наказание за данное преступление. При этом каждого осужденного обязали уплатить двухмиллионный штраф.

Их сообщники — начальник службы безопасности НПО Константин Волков, а также руководители фирм-поставщиков оборудования — получили от 5 до 7 лет заключения с выплатой штрафов в размере от 700 тыс. до 800 тыс. руб.

Как уже сообщал “Ъ”, НПО «Орион» специализируется на изготовлении фотоэлектроники для приборов ночного видения, тепловизоров, электронно-лучевого и ионно-плазменного оборудования и другого высокотехнологичного оборудования для обороны, медицины и промышленности. Являющийся членом-корреспондентом РАН Анатолий Филачев возглавил объединение в 1997 году и покинул его по собственному желанию в 2016 году. НПО возглавила Мясуда Корнеева, после чего, считает следствие, бывший и действующий руководители решили подзаработать на родном предприятии.

По версии следствия, госпожа Корнеева с подачи Анатолия Филачева заключила от имени «Ориона» с компаниями ООО «Роспромтех», интернет-магазином «Смарт-контроль», а также балашихинским ООО «Валберт» несколько договоров на поставку оборудования для научных изысканий и обеспечения безопасности предприятия. По этим договорам НПО заплатило не менее 1,1 млрд руб., но оборудование, считают в следственном департаменте МВД, так и не было поставлено. Деньги же, пришло к выводам следствие, были обналичены и присвоены соучастниками преступления. Стоит заметить, что ущерб в 1,1 млрд руб. был определен на финише расследования, в начале следственных действий экс-руководителям НПО инкриминировали только 366 млн руб.

Оба бывших руководителя НПО были отправлены Тверским судом Москвы под стражу в марте 2019 года. Но месяц спустя Мосгорсуд заменил для госпожи Корнеевой содержание под стражей на домашний арест. Господину Филачеву такая же мера пресечения была избрана лишь год спустя, причем в качестве основания для замены содержания в СИЗО защитники привели распространение в стране коронавирусной инфекции и невозможность в случае заражения оказания 70-летнему обвиняемому необходимой помощи в изоляторе.

Рассмотрение дела в Перовском суде началось осенью 2020 года и серьезно затянулось из-за той же пандемии. Ни на следствии, ни в ходе процесса Анатолий Филачев и Мясуда Корнеева вины в растрате не признали. Так, господин Филачев утверждал, что не имеет отношения к указанным в деле договорам поставки, поскольку уволился с «Ориона» до того, как они были заключены. Соответственно, ни на одном контракте нет его подписи. В свою очередь адвокаты госпожи Корнеевой уверяли суд, что все оплаченные НПО договоры были исполнены и оборудование было поставлено предприятию в нужном объеме. Мало того, обвиняемые утверждали, что в ходе следствия не было обнаружено счетов, на которые предположительно могли быть переведены похищенные средства. Впрочем, суд не поверил этим объяснениям.

Защита осужденных с выводами суда категорически не согласна. Так, дочь Анатолия Филачева Оксана, выступавшая на процессе в качестве защитника отца, заверила “Ъ”, что обязательно обжалует приговор. «Для защиты этот приговор является абсолютно несправедливым и бездоказательным,— заявила Оксана Филачева.— И мы намерены дальше добиваться оправдания осужденных. Надеюсь, что мой 72-летний отец доживет до этого дня, поскольку за время пребывания в СИЗО и под домашним арестом число его хронических заболеваний уже увеличилось с семи до девяти».

Алексей Соковнин