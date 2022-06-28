Крым захлебнулся дождем

Три дня сильнейших дождей в Крыму привели к подтоплению нескольких десятков населенных пунктов на полуострове, где оказались поврежденными сотни жилых домов, автомобилей и дорог. Глава региона Сергей Аксенов отметил, в частности, что «на протяжении ста лет такого объема воды в Симферополе не выпадало». А в Белогорске, по словам местных жителей, потоки, достигавшие полутораметровой высоты, сносили автомобили, заборы, пристройки и гаражи. Чиновники обещают местным жителям компенсировать ущерб из бюджета и с помощью представителей бизнеса. Впрочем, господин Аксенов уверен, что туристический сезон этот эпизод не испортит: «Еще неделя — неблагоприятный прогноз, потом все исправится».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате дождей в Крыму в воду вместо отдыхающих приходится отправляться спасателям

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В результате дождей в Крыму в воду вместо отдыхающих приходится отправляться спасателям

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в МЧС Крыма, в результате непогоды в ряде районов полуострова выпало до 100 мм осадков в сутки. Согласно последним данным, за три дня подтоплено пять муниципалитетов и 17 населенных пунктов, в которых пострадало 719 домовладений, 10 многоквартирных домов, 258 приусадебных участков, а также четыре объекта социальной сферы. Наибольший ущерб стихия нанесла жителям Белогорского, Бахчисарайского районов, Алуште, Симферополю и его окрестностям. Глава региона Сергей Аксенов заявил, в частности, что «на протяжении ста лет такого объема воды в Симферополе не выпадало».

В Белогорске вышла из берегов река Карасевка, затопив около сотни домов на нескольких улицах. Из школы-интерната для детей с ограниченными возможностями эвакуировали 95 воспитанников, разместив их в евпаторийском Центре профессиональной реабилитации инвалидов.

По словам местных жителей, потоки поднявшейся воды достигали на пике полутораметровой высоты, снося автомобили, заборы, пристройки и гаражи.

Помимо этого, вода парализовала работу крупнейшего в Крыму круглогодичного комбината по выращиванию огурцов и томатов. Около 17 тыс. местных жителей остались без водоснабжения из-за затопления насосных станций в селах Криничное, Вишенное и Кирпичное. На территории района объявили режим ЧС. Были высказаны опасения, что в Крыму из-за ухудшения качества воды в результате выхода из строя насосных станций и очистных сооружений может начаться резкий рост связанных с этим заболеваний. «Опасности эпидемий нет точно»,— заявил господин Аксенов в эфире одного из федеральных каналов. Он отметил, что в пострадавшие районы уже налажены подвоз воды и доставка продуктов нуждающимся.

В Алуште и других поселках южного побережья сошли несколько мощных селевых потоков. Роспотребнадзор рекомендовал отдыхающим в ближайшее время воздержаться от купаний в море на приграничных пляжах.

В Симферопольском районе как минимум 11 сел и поселков оказались в зоне наводнения, пострадали более 500 домовладений. «На данный момент вода остается в двух многоквартирных и 132 частных домах. В основном подтопления остались в селах Укромное, Новоандреевка и поселке Гвардейское. В Добровской долине и в селе Трудовом вода сама ушла»,— уточнили “Ъ” в МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия проливных дождей в Крыму Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Ситуация в Крыму после сильных дождей. В зоне подтопления оказались Симферополь и пять сел Добровской долины Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Водопад на размытой дороге Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Улицы крымских городов и поселков оказались залиты водой Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Последствия проливных дождей в Крыму Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Ситуация в Крыму после сильных дождей. В зоне подтопления оказались Симферополь и пять сел Добровской долины Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Водопад на размытой дороге Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Улицы крымских городов и поселков оказались залиты водой Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото

В Симферополе основные разрушения также были вызваны вышедшей из берегов рекой Салгир. В нее решили сбрасывать воду из водохранилища, стремительно наполняемого горными источниками, чтобы не допустить повреждений плотины и насосных станций. На второй день непогоды власти обратились к горожанам с просьбой подготовиться к потенциальному подтоплению. Пострадали около 150 домовладений и десяти многоквартирных домов. Оказалась затопленной большая часть городской набережной, которую несколько лет назад реконструировали за 500 млн руб. Возле городского парка на одной из центральных улиц обрушилась часть подхода к мосту, который перестраивали в 2019–2020 годах. Крымские чиновники собираются проверить работу подрядчиков, поручив восстановление компании ВАД. Объект, по словам господина Аксенова, необходимо сдать в эксплуатацию не позже августа.

Власти региона намерены до конца недели оценить общий объем ущерба от непогоды. В качестве первоначальной помощи обещаны выплаты по 10 тыс. руб. каждому члену семьи, зарегистрированному в пострадавшем домовладении.

Компенсации за испорченные автомобили планируют выплачивать из внебюджетных средств, то есть за счет местного бизнеса. Детей из подтопленных домовладений пошлют в лагеря отдыха за счет республики.

Власти полуострова не сделали выводов после прошлогоднего наводнения, прокомментировал “Ъ” ситуацию депутат Госсовета Крыма от КПРФ Сергей Богатыренко, в регионе так и не ведется системой работы в вопросах водоотведения: «Раньше в Крыму этим занимались целые институты, которые просчитывали, проектировали и строили каналы, трапы и резервные водоемы. Сегодня у нас даже новые дороги сразу делают без ливневой канализации».

«Почему ответственные лица, зная, что на полуостров надвигается циклон, не начали заранее сбрасывать воду из Симферопольского водохранилища, а ждали до последнего, спровоцировав небывалый за многие годы разлив Салгира и подтопление города? Кто за это будет отвечать?» — возмущен господин Богатыренко.

Напомним, прошлым летом на регион обрушились сильные ливни, затопившие сотни улиц и домов на юге и востоке полуострова, в результате которых погибло несколько человек. Более 3 тыс. граждан были признаны пострадавшими. На восстановление инфраструктуры и выплату компенсаций региону направили из федерального бюджета более 2 млрд руб.

Между тем в Крыму в самом разгаре туристический сезон. «Для отдыхающих погода препятствием являться не должна, погода выровняется,— успокоил гостей полуострова глава региона.— По лету у нас прогноз благоприятный. Еще неделя — неблагоприятный прогноз, потом все исправится».

Александр Дремлюгин, Симферополь