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Коммерсантъ FM
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Крым захлебнулся дождем

Полуостров вновь оказался во власти стихии

Три дня сильнейших дождей в Крыму привели к подтоплению нескольких десятков населенных пунктов на полуострове, где оказались поврежденными сотни жилых домов, автомобилей и дорог. Глава региона Сергей Аксенов отметил, в частности, что «на протяжении ста лет такого объема воды в Симферополе не выпадало». А в Белогорске, по словам местных жителей, потоки, достигавшие полутораметровой высоты, сносили автомобили, заборы, пристройки и гаражи. Чиновники обещают местным жителям компенсировать ущерб из бюджета и с помощью представителей бизнеса. Впрочем, господин Аксенов уверен, что туристический сезон этот эпизод не испортит: «Еще неделя — неблагоприятный прогноз, потом все исправится».

В результате дождей в Крыму в воду вместо отдыхающих приходится отправляться спасателям

В результате дождей в Крыму в воду вместо отдыхающих приходится отправляться спасателям

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В результате дождей в Крыму в воду вместо отдыхающих приходится отправляться спасателям

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в МЧС Крыма, в результате непогоды в ряде районов полуострова выпало до 100 мм осадков в сутки. Согласно последним данным, за три дня подтоплено пять муниципалитетов и 17 населенных пунктов, в которых пострадало 719 домовладений, 10 многоквартирных домов, 258 приусадебных участков, а также четыре объекта социальной сферы. Наибольший ущерб стихия нанесла жителям Белогорского, Бахчисарайского районов, Алуште, Симферополю и его окрестностям. Глава региона Сергей Аксенов заявил, в частности, что «на протяжении ста лет такого объема воды в Симферополе не выпадало».

В Белогорске вышла из берегов река Карасевка, затопив около сотни домов на нескольких улицах. Из школы-интерната для детей с ограниченными возможностями эвакуировали 95 воспитанников, разместив их в евпаторийском Центре профессиональной реабилитации инвалидов.

По словам местных жителей, потоки поднявшейся воды достигали на пике полутораметровой высоты, снося автомобили, заборы, пристройки и гаражи.

Помимо этого, вода парализовала работу крупнейшего в Крыму круглогодичного комбината по выращиванию огурцов и томатов. Около 17 тыс. местных жителей остались без водоснабжения из-за затопления насосных станций в селах Криничное, Вишенное и Кирпичное. На территории района объявили режим ЧС. Были высказаны опасения, что в Крыму из-за ухудшения качества воды в результате выхода из строя насосных станций и очистных сооружений может начаться резкий рост связанных с этим заболеваний. «Опасности эпидемий нет точно»,— заявил господин Аксенов в эфире одного из федеральных каналов. Он отметил, что в пострадавшие районы уже налажены подвоз воды и доставка продуктов нуждающимся.

В Алуште и других поселках южного побережья сошли несколько мощных селевых потоков. Роспотребнадзор рекомендовал отдыхающим в ближайшее время воздержаться от купаний в море на приграничных пляжах.

В Симферопольском районе как минимум 11 сел и поселков оказались в зоне наводнения, пострадали более 500 домовладений. «На данный момент вода остается в двух многоквартирных и 132 частных домах. В основном подтопления остались в селах Укромное, Новоандреевка и поселке Гвардейское. В Добровской долине и в селе Трудовом вода сама ушла»,— уточнили “Ъ” в МЧС.

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Последствия проливных дождей в Крыму

Последствия проливных дождей в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Ситуация в Крыму после сильных дождей. В зоне подтопления оказались Симферополь и пять сел Добровской долины

Ситуация в Крыму после сильных дождей. В зоне подтопления оказались Симферополь и пять сел Добровской долины

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Водопад на размытой дороге

Водопад на размытой дороге

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Улицы крымских городов и поселков оказались залиты водой

Улицы крымских городов и поселков оказались залиты водой

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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Последствия проливных дождей в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Ситуация в Крыму после сильных дождей. В зоне подтопления оказались Симферополь и пять сел Добровской долины

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Водопад на размытой дороге

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Улицы крымских городов и поселков оказались залиты водой

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В Симферополе основные разрушения также были вызваны вышедшей из берегов рекой Салгир. В нее решили сбрасывать воду из водохранилища, стремительно наполняемого горными источниками, чтобы не допустить повреждений плотины и насосных станций. На второй день непогоды власти обратились к горожанам с просьбой подготовиться к потенциальному подтоплению. Пострадали около 150 домовладений и десяти многоквартирных домов. Оказалась затопленной большая часть городской набережной, которую несколько лет назад реконструировали за 500 млн руб. Возле городского парка на одной из центральных улиц обрушилась часть подхода к мосту, который перестраивали в 2019–2020 годах. Крымские чиновники собираются проверить работу подрядчиков, поручив восстановление компании ВАД. Объект, по словам господина Аксенова, необходимо сдать в эксплуатацию не позже августа.

Власти региона намерены до конца недели оценить общий объем ущерба от непогоды. В качестве первоначальной помощи обещаны выплаты по 10 тыс. руб. каждому члену семьи, зарегистрированному в пострадавшем домовладении.

Компенсации за испорченные автомобили планируют выплачивать из внебюджетных средств, то есть за счет местного бизнеса. Детей из подтопленных домовладений пошлют в лагеря отдыха за счет республики.

Власти полуострова не сделали выводов после прошлогоднего наводнения, прокомментировал “Ъ” ситуацию депутат Госсовета Крыма от КПРФ Сергей Богатыренко, в регионе так и не ведется системой работы в вопросах водоотведения: «Раньше в Крыму этим занимались целые институты, которые просчитывали, проектировали и строили каналы, трапы и резервные водоемы. Сегодня у нас даже новые дороги сразу делают без ливневой канализации».

«Почему ответственные лица, зная, что на полуостров надвигается циклон, не начали заранее сбрасывать воду из Симферопольского водохранилища, а ждали до последнего, спровоцировав небывалый за многие годы разлив Салгира и подтопление города? Кто за это будет отвечать?» — возмущен господин Богатыренко.

Напомним, прошлым летом на регион обрушились сильные ливни, затопившие сотни улиц и домов на юге и востоке полуострова, в результате которых погибло несколько человек. Более 3 тыс. граждан были признаны пострадавшими. На восстановление инфраструктуры и выплату компенсаций региону направили из федерального бюджета более 2 млрд руб.

Между тем в Крыму в самом разгаре туристический сезон. «Для отдыхающих погода препятствием являться не должна, погода выровняется,— успокоил гостей полуострова глава региона.— По лету у нас прогноз благоприятный. Еще неделя — неблагоприятный прогноз, потом все исправится».

Александр Дремлюгин, Симферополь

Фотогалерея

Последствия ливней на юге России

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Сильные дожди обрушились на Крым в ночь на 26 июня. В зоне подтопления оказались Симферополь и пять сел Добровской долины

Сильные дожди обрушились на Крым в ночь на 26 июня. В зоне подтопления оказались Симферополь и пять сел Добровской долины

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Затопленные улицы Белогорска

Затопленные улицы Белогорска

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По данным ГУ МЧС по Республике Крым, всего подтопило более 200 придомовых территорий и более 100 частных домовладений

По данным ГУ МЧС по Республике Крым, всего подтопило более 200 придомовых территорий и более 100 частных домовладений

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В некоторых селах есть проблемы со светом и водоснабжением, проводится точечная эвакуация

В некоторых селах есть проблемы со светом и водоснабжением, проводится точечная эвакуация

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Последствия подтопления после проливных дождей

Последствия подтопления после проливных дождей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Стихийный водопад на размытой дороге в Белогорске

Стихийный водопад на размытой дороге в Белогорске

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Проливные дожди вызваны обширным циклоном, который накрыл сразу несколько регионов России и территории соседних стран

Проливные дожди вызваны обширным циклоном, который накрыл сразу несколько регионов России и территории соседних стран

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время спасательно-восстановительных работ в Симферополе

Сотрудники МЧС во время спасательно-восстановительных работ в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Произошедшие подтопления в Крыму оказались самыми мощными за последние 30-40 лет

Произошедшие подтопления в Крыму оказались самыми мощными за последние 30-40 лет

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В Краснодарском крае, как и в Крыму, действует штормовое предупреждение

В Краснодарском крае, как и в Крыму, действует штормовое предупреждение

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Локальный режим ЧС введен на подтопленных ливнем территориях Лазаревского района Сочи. Три селя сошли на федеральную трассу А-147 неподалеку от поселка Зубова щель

Локальный режим ЧС введен на подтопленных ливнем территориях Лазаревского района Сочи. Три селя сошли на федеральную трассу А-147 неподалеку от поселка Зубова щель

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Лазаревскоом районе Сочи подтоплены порядка 50 домов

В Лазаревскоом районе Сочи подтоплены порядка 50 домов

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Дети катаются на самокатах по затопленной улице в Краснодаре

Дети катаются на самокатах по затопленной улице в Краснодаре

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Сотрудники коммунальных служб с помощью автомобильных вакуумных погрузчиков устраняют последствия ливня в Краснодаре

Сотрудники коммунальных служб с помощью автомобильных вакуумных погрузчиков устраняют последствия ливня в Краснодаре

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Затопленная улица в Краснодаре

Затопленная улица в Краснодаре

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

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Сильные дожди обрушились на Крым в ночь на 26 июня. В зоне подтопления оказались Симферополь и пять сел Добровской долины

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Затопленные улицы Белогорска

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По данным ГУ МЧС по Республике Крым, всего подтопило более 200 придомовых территорий и более 100 частных домовладений

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В некоторых селах есть проблемы со светом и водоснабжением, проводится точечная эвакуация

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Последствия подтопления после проливных дождей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Стихийный водопад на размытой дороге в Белогорске

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Проливные дожди вызваны обширным циклоном, который накрыл сразу несколько регионов России и территории соседних стран

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время спасательно-восстановительных работ в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Произошедшие подтопления в Крыму оказались самыми мощными за последние 30-40 лет

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В Краснодарском крае, как и в Крыму, действует штормовое предупреждение

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Локальный режим ЧС введен на подтопленных ливнем территориях Лазаревского района Сочи. Три селя сошли на федеральную трассу А-147 неподалеку от поселка Зубова щель

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Лазаревскоом районе Сочи подтоплены порядка 50 домов

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Дети катаются на самокатах по затопленной улице в Краснодаре

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Сотрудники коммунальных служб с помощью автомобильных вакуумных погрузчиков устраняют последствия ливня в Краснодаре

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Затопленная улица в Краснодаре

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

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