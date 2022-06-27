Пленка слишком развернулась

Временное обнуление ввозных пошлин на готовую полимерную продукцию, принятое в марте как мера поддержки пищевой промышленности, из-за наплыва импорта обернулось проблемами для переработчиков пластмасс. Отраслевые игроки оценивают свои убытки в 7 млрд руб. и считают, что заградительные меры необходимо вернуть, а отменить стоит пошлину на ввоз полимерного сырья. По мнению экспертов, сами по себе пошлины вряд ли исправят системный дисбаланс на рынке, но их применение можно сделать более точечным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Союз переработчиков пластмасс обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой отменить решение комиссии ЕЭК, принятое 17 марта, об обнулении ввозных пошлин на пленки и изделия из пластмасс до сентября. Аналогичные письма организация направила в Минэнерго РФ и Госдуму. Как отмечается в письме (копия есть у “Ъ”), отказ от импортных пошлин уже нанес экономический ущерб переработчикам пластмасс на сумму свыше 7 млрд руб. В частности, предприятия сократили выпуск продукции, в ряде случаев в мае и июне произошли остановки, связанные с недозагрузкой мощностей.

«Ситуация усугубляется укреплением отечественной валюты в сравнении с евро и долларом США, что приводит к падению конкурентоспособности российских предприятий и удорожанию отечественного полимерного сырья на российском рынке»,— говорится в документе. То есть, пояснил “Ъ” гендиректор СПП Петр Базунов, когда СИБУР (крупнейший производитель полимеров в РФ) сдерживал цены на свою продукцию в марте, она была действительно дешевой по сравнению с другими мировыми поставщиками. Но так как компания не учла в своем ценообразовании укрепление рубля, сейчас стоимость ее продукции в долларах соответствует импортному паритету, и тонна сырья в Китае с учетом доставки стоит столько же, сколько на внутреннем рынке РФ. Это делает российские готовые изделия из полимеров неконкурентными. И вместо того, чтобы вывозить готовую продукцию на экспорт в тот же Китай, к нам оттуда едет китайское сырье и изделия из него, отмечает господин Базунов. В то же время, по его словам, импорт готовых изделий в РФ растет, в том числе и из «недружественных» стран, например, из Польши через Белоруссию.

По данным отраслевого портала «Пластинфо», в 2021 году РФ импортировала 1,46 млн тонн готовых изделий из пластмасс на сумму $6,6 млрд (без налогов и пошлин), из которых на долю «недружественных» стран пришлось 37%. Экспорт пластиковых изделий из РФ в 2021 году составил 0,9 млн тонн на сумму $2,1 млрд, из которых почти треть была направлена в «недружественные» страны, поставки в которые сейчас почти невозможны.

СПП предлагает провести подробный анализ ввозных пошлин на базовое полимерное сырье (полиэтилен, поливинилхлорид и полистирол). По мнению организации, существующие механизмы ценообразования на российские полимеры на внутреннем рынке по-прежнему не дают возможности развиваться их внутренней переработке теми же темпами, какими развивается производство самих полимеров.

Так, мощности по производству базовых полимеров в РФ составляют 8,3 млн тонн, в то время как объем переработки — только 5 млн тонн, из которых четверть приходится на импортные марки.

Также союз просит восстановить работу рабочей группы при Минэнерго по выработке решений для стимулирования применения российского полимерного сырья в переработке и сокращения цен на него для внутренних переработчиков. Там напоминают, что заседание, куда пригласили СПП, проходило только один раз в декабре 2021 года.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что совещания по вопросам ценообразования на рынке нефтехимической продукции проводятся регулярно в разных форматах и на разном уровне с участием других ведомств, компаний и экспертного сообщества. Но с учетом обращения СПП Минэнерго организует совещание в формате рабочей группы до конца июня. В министерстве также отмечают, что сейчас производители нефтехимической продукции уже сдерживают цены для внутреннего рынка. В Минпромторге “Ъ” сообщили, что готовы рассмотреть «обоснованные предложения» о введении пошлин на полимерное сырье.

В СИБУРе ситуацию не комментируют. Источники “Ъ” на рынке отмечают, что производители выступают против обнуления импортной пошлины на сырье. Они указывают, что производство базового сырья в России по большинству позиций профицитно, при этом из-за рубежа может поступать продукция более низкого качества.

Глава Центра отраслевых исследований Андрей Костин напоминает, что пошлины на упаковку обнулили, чтобы поддержать пищевую промышленность. По его мнению, импорт в РФ растет из-за укрепления рубля, а не обнуления пошлин, а часть российских товаров, о которых пишет СПП, в целом не слишком конкурентоспособны. Господин Костин считает, что в любом случае таможенно-тарифными мерами нельзя исправить системные дисбалансы рынка. Хотя, полагает эксперт, можно было бы точечно обнулить пошлины только на те группы товаров, которые критичны для пищевой промышленности.

Ольга Мордюшенко