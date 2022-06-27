Пленка слишком развернулась

Временное обнуление ввозных пошлин на готовую полимерную продукцию, принятое в марте как мера поддержки пищевой промышленности, из-за наплыва импорта обернулось проблемами для переработчиков пластмасс. Отраслевые игроки оценивают свои убытки в 7 млрд руб. и считают, что заградительные меры необходимо вернуть, а отменить стоит пошлину на ввоз полимерного сырья. По мнению экспертов, сами по себе пошлины вряд ли исправят системный дисбаланс на рынке, но их применение можно сделать более точечным.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Как стало известно “Ъ”, Союз переработчиков пластмасс обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой отменить решение комиссии ЕЭК, принятое 17 марта, об обнулении ввозных пошлин на пленки и изделия из пластмасс до сентября. Аналогичные письма организация направила в Минэнерго РФ и Госдуму. Как отмечается в письме (копия есть у “Ъ”), отказ от импортных пошлин уже нанес экономический ущерб переработчикам пластмасс на сумму свыше 7 млрд руб. В частности, предприятия сократили выпуск продукции, в ряде случаев в мае и июне произошли остановки, связанные с недозагрузкой мощностей.
«Ситуация усугубляется укреплением отечественной валюты в сравнении с евро и долларом США, что приводит к падению конкурентоспособности российских предприятий и удорожанию отечественного полимерного сырья на российском рынке»,— говорится в документе. То есть, пояснил “Ъ” гендиректор СПП Петр Базунов, когда СИБУР (крупнейший производитель полимеров в РФ) сдерживал цены на свою продукцию в марте, она была действительно дешевой по сравнению с другими мировыми поставщиками. Но так как компания не учла в своем ценообразовании укрепление рубля, сейчас стоимость ее продукции в долларах соответствует импортному паритету, и тонна сырья в Китае с учетом доставки стоит столько же, сколько на внутреннем рынке РФ. Это делает российские готовые изделия из полимеров неконкурентными. И вместо того, чтобы вывозить готовую продукцию на экспорт в тот же Китай, к нам оттуда едет китайское сырье и изделия из него, отмечает господин Базунов. В то же время, по его словам, импорт готовых изделий в РФ растет, в том числе и из «недружественных» стран, например, из Польши через Белоруссию.
По данным отраслевого портала «Пластинфо», в 2021 году РФ импортировала 1,46 млн тонн готовых изделий из пластмасс на сумму $6,6 млрд (без налогов и пошлин), из которых на долю «недружественных» стран пришлось 37%. Экспорт пластиковых изделий из РФ в 2021 году составил 0,9 млн тонн на сумму $2,1 млрд, из которых почти треть была направлена в «недружественные» страны, поставки в которые сейчас почти невозможны.
СПП предлагает провести подробный анализ ввозных пошлин на базовое полимерное сырье (полиэтилен, поливинилхлорид и полистирол). По мнению организации, существующие механизмы ценообразования на российские полимеры на внутреннем рынке по-прежнему не дают возможности развиваться их внутренней переработке теми же темпами, какими развивается производство самих полимеров.
Так, мощности по производству базовых полимеров в РФ составляют 8,3 млн тонн, в то время как объем переработки — только 5 млн тонн, из которых четверть приходится на импортные марки.
Также союз просит восстановить работу рабочей группы при Минэнерго по выработке решений для стимулирования применения российского полимерного сырья в переработке и сокращения цен на него для внутренних переработчиков. Там напоминают, что заседание, куда пригласили СПП, проходило только один раз в декабре 2021 года.
В Минэнерго сообщили “Ъ”, что совещания по вопросам ценообразования на рынке нефтехимической продукции проводятся регулярно в разных форматах и на разном уровне с участием других ведомств, компаний и экспертного сообщества. Но с учетом обращения СПП Минэнерго организует совещание в формате рабочей группы до конца июня. В министерстве также отмечают, что сейчас производители нефтехимической продукции уже сдерживают цены для внутреннего рынка. В Минпромторге “Ъ” сообщили, что готовы рассмотреть «обоснованные предложения» о введении пошлин на полимерное сырье.
В СИБУРе ситуацию не комментируют. Источники “Ъ” на рынке отмечают, что производители выступают против обнуления импортной пошлины на сырье. Они указывают, что производство базового сырья в России по большинству позиций профицитно, при этом из-за рубежа может поступать продукция более низкого качества.
Глава Центра отраслевых исследований Андрей Костин напоминает, что пошлины на упаковку обнулили, чтобы поддержать пищевую промышленность. По его мнению, импорт в РФ растет из-за укрепления рубля, а не обнуления пошлин, а часть российских товаров, о которых пишет СПП, в целом не слишком конкурентоспособны. Господин Костин считает, что в любом случае таможенно-тарифными мерами нельзя исправить системные дисбалансы рынка. Хотя, полагает эксперт, можно было бы точечно обнулить пошлины только на те группы товаров, которые критичны для пищевой промышленности.