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Коммерсантъ FM
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Долги повторного взыскания

АСП продало погашенную просрочку банка-банкрота

Клиенты, погасившие задолженность перед банком-банкротом «Западный», столкнулись с новыми проблемами: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) продало их закрытые долги с торгов. Теперь бывшим должникам приходится разбираться коллекторами и доказывать расчет по долгам через суд. Юристы уверены, что такая реализация задолженности незаконна, ее покупатели вправе требовать возврата средств, а граждане – компенсации судебных расходов и морального ущерба. При этом эксперты полагают, что подобные ситуации будут повторяться в силу сложности обработки информации для АСВ.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

“Ъ” стали известны подробности переписки «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) и АСВ — конкурсного управляющего банка «Западный», обанкротившегося в 2014 году,— по поводу продажи прав требования должников кредитной организации.

Как пояснил “Ъ” представитель ОНФ Галактион Кучава, в лот продажи прав требования должников банка «Западный» из более 800 заемщиков вошли граждане, с которых по закону невозможно требовать возврата долгов. «Из примерно 200 граждан, обратившихся в ОНФ за помощью по этому вопросу, около половины погасили задолженность перед АСВ до начала торгов,— пояснил господин Кучава.— Судебные разбирательства по повторным взысканиям долга уже завершались в их пользу, хотя покупатели задолженности продолжают подавать иски в суд к оставшимся заемщикам из лота».

Недавно ОНФ получил от АСВ ответ (есть в распоряжении “Ъ”) на жалобу, направленную в прокуратуру, согласно которой действия АСВ по продаже долгов перед банком «Западный» «повлекли за собой нарушение прав граждан». Вместе с жалобой ОНФ направил в прокуратуру приложением почтовый реестр, который подтверждает, что постановления об окончании исполнительных производств в отношении ряда должников, указывающие на полное погашение задолженности, были направлены в АСВ судебным приставом-исполнителем.

В ответе на жалобу в АСВ лишь пояснили, что реестр не является доказательством, подтверждающим дату отправки постановления. В ответ на запрос “Ъ” в АСВ отметили, что перед формированием лота агентство провело проверку по каждому должнику, права требования к которому включаются в лот. При наличии информации о погашении задолженности права требования в лот не включаются, заверили там, не объяснив сложившейся ситуации с экс-заемщиками «Западного».

Эксперты сходятся во мнении, что действия АСВ по реализации прав требования заемщиков банка «Западный», которые уже погасили задолженность, незаконны. По словам управляющего партнера «РИ-консалтинг» Елены Гладышевой, согласно закону о банкротстве АСВ вправе продавать только реально существующее выявленное имущество и актуальные права требования.

Продажа АСВ отсутствующей дебиторской задолженности нарушает права и ее покупателей, что прямо следует из положений Гражданского кодекса РФ, добавляет старший юрист «Яковлев и партнеры» Анастасия Марченко.

Юристы считают, что в данной ситуации граждане могут рассчитывать на компенсацию морального вреда и взыскание судебных расходов. Партнер MGP Lawyers Денис Быканов поясняет: если к гражданину, надлежащим образом погасившему долг, предъявляется иск о взыскании, можно «ставить вопрос о посягательстве на его нематериальные блага, такие как его честь и достоинство.» Размер компенсации морального вреда может составить от 5 тыс. до 10 тыс. руб. или больше, если гражданин докажет «размер понесенных физических и нравственных страданий», добавляет руководитель практики имущественных отношений «Амулекса» Галина Гамбург. При этом пострадавший может взыскать судебные расходы, понесенные в ходе защиты своих прав в суде, добавляет она.

Между тем юристы полагают, что ситуации, когда АСВ реализует с торгов права требования к несуществующим должникам, будут повторяться. Возникновение подобных проблем «связано с рядом особенностей работы АСВ» — большим числом должников, отсутствием актуальных документов по ним, сложностью оперативного отслеживания поступающей корреспонденции и распределения ее по соответствующим отделам, работающим с конкретным банком-банкротом, длительностью предусмотренной законом процедуры реализации имущества,— что «приводит к достаточно частым ошибкам и упущениям со стороны агентства», поясняет управляющий партнер «РИ-консалтинга» Елена Гладышева.

По словам госпожи Гамбург, если бы АСВ признало свою неправоту, оно должно было бы удовлетворить требование о компенсации морального вреда в добровольном порядке, а также вернуть тем лицам, которые приобретали заведомо несуществующую задолженность, деньги, уплаченные ими по результатам торгов. Но пока таких примеров не было.

Юлия Пославская, Ксения Дементьева, Екатерина Волкова

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