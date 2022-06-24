Из свежей почты

Ваня Орлов, 9 лет, детский церебральный паралич, спастический тетрапарез, требуется лечение. 177 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 24 тыс. руб.

Диагноз ДЦП сыну поставили в год. Мышцы были так напряжены, что Ваня не мог двигаться. Реабилитация помогла уменьшить спастику, сын начал удерживать предметы. Раз в год Ваня проходит лечение в Кисловодске, два раза в год — курсы занятий с логопедом и дефектологом. Но в последнее время реабилитация перестала давать результат. Когда благодаря Русфонду Ваня попал в Институт медтехнологий (ИМТ), то заметно окреп, стал лучше держать голову. Спастика снизилась, появился жевательный рефлекс. Сын еще не сидит без поддержки, но начал понимать речь, издавать звуки. Помогите продолжить лечение в ИМТ! Елена Орлова, Ставропольский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Цель госпитализации — коррекция тонуса мышц, увеличение двигательной активности, развитие моторики и речи».

Уля Кощеева, 14 лет, деформация верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 161 320 руб.

Внимание! Цена лечения 360 320 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 130 тыс. руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка — 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 19 тыс. руб.

Уля родилась с расщелиной губы, нёба и альвеолярного отростка. Наши врачи заверяли, что успешно справляются с такими случаями, но швы после операций расходились, дочка продолжала захлебываться. В 2012 году мы начали долгое хирургическое, ортодонтическое и логопедическое лечение в Москве. Врачи исправили дефект нёба и губы, провели пластику альвеолярного отростка. Уля научилась жевать и разборчиво говорить. Но верхняя челюсть недоразвита, нижняя выступает вперед. Надо продолжить ортодонтическое лечение, денег на его оплату у нас нет. Сергей Кощеев, Кемеровская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Уле требуется ортодонтическое лечение на обеих челюстях с помощью несъемных дуговых аппаратов. Этот этап — подготовка к реконструктивной операции».

Аслан Назаров, 5 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 175 236 руб.

Внимание! Цена лечения 547 236 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Лотос» соберут 22 тыс. руб.

Благодаря вам сын прошел уже 12 курсов лечения по укреплению костей в клинике Глобал Медикал Систем в Москве. Его состояние улучшилось, переломы стали случаться гораздо реже. Аслан, который до начала терапии практически не двигался, окреп и активно развивается. Научился садиться, стоять с поддержкой, ползать. Это огромный шаг вперед. Но сын растет, и без систематического лечения его кости опять станут ломкими. Нам снова нужна ваша помощь в оплате терапии. Мы так хотим, чтобы Аслан и дальше жил нормальной жизнью, без переломов! Нургуль Назарова, Астраханская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «Для сохранения достигнутых результатов необходимо продолжение лечения в сочетании с реабилитацией».

Адам Алилов, 4 месяца, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 180 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Дагестан» соберут 21 тыс. руб.

Адам родился с головой нестандартной формы — затылок был вытянут. В роддоме сказали, что со временем все выправится. Через месяц увеличился лоб. Кроме того, у Адама стали дрожать ручки, судороги происходили ежедневно по 15 раз. Врачи выявили повышение внутричерепного давления и сильный мышечный тонус. Оказалось, у сына раньше времени сросся шов между теменными костями, из-за этого мозг не сможет развиваться. В Москве по госквоте успешно провели операцию. Тонус мышц снизился, судороги значительно сократились. Впереди — лечение шлемами-ортезами, которые будут корректировать рост костей. Но госквотой оно не покрывается. Марьям Алилова, Дагестан

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Адаму требуется лечение при помощи краниальных ортезов (шлемов). Ношение шлемов сроком не менее полугода обеспечит правильное формирование головы».

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