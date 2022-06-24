4,9 миллиона рублей составил средний размер банковского кредита предприятию МСП в апреле 2022 года, сообщил Банк России. На фоне незначительного роста показателя за месяц его значение оставалось ниже аналогичного показателя за апрель 2021 года (6 млн руб.). В структуре кредитов, предоставленных МСП в апреле, наибольшая доля приходилась на кредиты заемщикам, занятым в торговле, ремонте автотранспорта, строительстве и обрабатывающей промышленности. Средневзвешенная процентная ставка по коротким рублевым кредитам субъектам МСП в апреле увеличилась на 0,3 процентного пункта (п. п.) по сравнению с мартом 2022 года, до 13,64% годовых, а по длинным — на 0,2 п. п., до 13,11% годовых.