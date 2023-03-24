Аналоги Booking в России в 2023 году

Как снять апартаменты и номер в отеле после ухода Booking, где искать жилье на территории РФ, какие онлайн-агрегаторы продолжают работу — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В начале марта 2022 года сервис Booking.com, который долгое время был лидером на отечественном рынке среди агрегаторов предложений по краткосрочной аренде, приостановил работу в России. Теперь забронировать через него жилье, расположенное на территории РФ, невозможно. Под ограничения также попала Белоруссия. Однако существуют альтернативные онлайн-платформы, с помощью которых можно зарезервировать отель или апартаменты, в их числе — «Яндекс.Путешествия», «Островок», «Суточно.ру» и другие.

«Создать альтернативу Booking сложно, поскольку технологически это очень непростой проект. Тут и интерфейсная часть, которая должна поддерживаться всеми устройствами, и сама инвенторная система, в которой обрабатываются все заказы, и модуль взаимодействия с отелями плюс техподдержка и клиентская сервисная поддержка. Для того чтобы вся эта система заработала, надо законтрактовать все отели, отладить технологию взаимодействия с ними, выстроить коммуникации с клиентами. Это комплексный, сложный проект, который потребует серьезных инвестиций — средств, сил и времени. Работающую систему с минимальным для старта работы функционалом можно создать за несколько месяцев при наличии профессиональной команды. Преимущество такого сервиса в том, что он дает возможность в одном месте сравнить сразу все предложения, найти оптимальный вариант и тут же все забронировать по адекватной цене. Удобство и простота для пользователя — этим Booking берет клиентов. Кроме этого, Booking, конечно, благодаря объемам закупок и у отелей выбивает хорошие условия как для себя, так и для своих клиентов»,— рассказал основатель и генеральный директор туроператора Travelmart Иван Самошин.

Как правило у всех онлайн-сервисов на странице объекта размещения отображаются данные со схожим содержанием: к каждому прилагается карта населенного пункта, общее описание, информация о номере, интерьере, экстерьере, местоположении, дополнительных услугах, ресторанах.

Через «Яндекс.Путешествия» можно снять как гостиничный номер, так и апартаменты или дом. Поиск осуществляется через интерфейс, позволяющий ознакомиться не только со списком доступных объектов размещения, но и с картой города.

Как и в Booking, у пользователя есть возможность настраивать фильтр по нескольким параметрам — цена, питание, звездность, удобства, рейтинг, тип размещения и удаленность от центра. По некоторым предложениям предоставляется кэшбэк по программе «Яндекс.Плюс». Оплата производится сразу через сайт. В числе преимуществ — отзывы с «Яндекс.Карт». Помимо этого сайт дает возможность искать билеты на самолет, автобус, поезд и подбирать готовые туры.

В базе «Островка» более 400 тыс. вариантов отелей, хостелов, апартаментов, коттеджей. Сайт-агрегатор становился обладателем профессиональных премий в номинации «Лучшее онлайн-тревел-агентство России». К каждому объекту размещения выводится сопутствующая информация с указанием цены и типа жилья. Бронирование происходит напрямую через сайт. В большинстве случаев путешественник может сам выбрать бесплатную отмену, отказаться от опции возврата стоимости, указать, как будет оплачивать жилье — заранее или уже на месте. Посетителям сайта доступны отзывы и оценки с онлайн-платформы TripAdvisor, поделиться впечатлениями можно и на самом сайте «Островка».

Отечественный онлайн-сервис скомпилировал предложения по краткосрочной аренде как квартир, домов и апартаментов от частных лиц, так и номеров, предоставляемых напрямую гостиницами. Жилье можно найти более чем в 1,2 тыс. городов.

На сайте имеется стандартный набор параметров по сортировке вариантов размещения: цена за сутки, тип жилья, количество комнат, удаленность от моря или центра и особенности жилья. Под последними скрываются трансфер, способ оплаты, варианты питания, парковка или возможность поселиться с домашним животным.

Особенности:

— фильтр по «персональным удобствам», то есть можно выбрать жилье с феном, камином, кондиционером, посудомоечной машиной, детской кроваткой и многим другим;

— возможность выбрать «места рядом» — удаленность от столовой, ресторанов, леса или парка, озера или реки, фитнес-центра, аэропорта или ж/д вокзала.

Помимо стандартных отзывов, некоторым вариантам жилья присваивается рейтинг гостеприимства, который основывается на оценках пользователей.

Онлайн-платформа «Суточно.ру» «заточена» преимущественно под самостоятельных путешественников, предпочитающих отдыхать в привычных условиях. Основная доля предложений от владельцев жилья, сдающих квартиры, комнаты и дома, однако есть и варианты от хостелов и отелей. Функционал частично схож с ушедшим из России сервисом Airbnb — например, есть возможность быстрого бронирования, не ожидая ответа хозяина. Отфильтровать поиск можно по количеству спален, кроватей, площади помещения, этажу, типу питания, а также выбрать вид из окна, обстановку внутри — бытовую технику, наличие террасы, Wi-Fi, или на территории — мангал, бассейн, детскую площадку, парковку и т. п. Среди особенностей — сортировка предложений по правилам размещения: «курение разрешено», «вечеринки разрешены» или «можно с питомцами».

Функционал OneTwoTrip во многом схож с другими сервисами по краткосрочной аренде.

Доступен выбор по следующим параметрам:

условия бронирования — без карты, с бесплатной отменой;

условия оплаты — оплата сейчас, оплата в отеле, можно бонусами;

бюджет за ночь или за весь период;

оценки гостей;

количество звезд у объекта размещения;

расстояние до центра;

ближайшее метро;

тип кровати;

тип питания;

тип отеля;

дополнительные услуги;

сеть отелей.

Среди необычных опций — возможность выбрать тематику отеля.

Дополнительные скидки предоставляются при авторизации. Практически к каждому варианту жилья есть отзывы путешественников. Помимо этого через сайт можно забронировать экскурсию, арендовать машину, купить автобусные, авиа- и ж/д билеты. Однако не отображается общее количество доступных вариантов.

Интерфейс сервиса максимально лаконичный — отфильтровать запрос можно всего по четырем критериям:

НДС включен в стоимость;

рекомендации OZON.travel;

по цене;

по звездам.

«Броневик» — национальная система, при бронировании через которую есть возможность получить кэшбэк по карте «Мир». При поиске выдаются как стандартные фильтры, например «оплата на сайте», «оплата в объекте размещения», «возможность раннего заезда», а также выбора стоимости жилья за весь период или за ночь. Доступна сортировка по тематике — бюджетный, горнолыжный, загородный, оздоровительный и т. п., а также есть опция показывать сетевые отели и скрывать пригородные отели. Среди отличительных особенностей — выбор объектов размещения:

предоставляющих условия по программе «Мы вместе. Туризм»;

выполняющих комплекс профилактических мер против COVID-19;

апартаменты с условиями для командировки или длительной поездки.

Аркадий Комаров; группа «Прямая речь»