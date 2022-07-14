Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 44 года вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко

Дмитрий Григоренко

Дмитрий Григоренко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Дмитрий Григоренко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко:

— Дорогой Дмитрий Юрьевич! От души поздравляю с днем рождения! Знаю тебя как блестящего организатора, дотошного, цепкого администратора, и при этом очень неравнодушного, сопереживающего человека. Поэтому здорово, что именно ты занимаешься проектом «Человекоцентричное Правительство», потому что именно здесь важны оба этих качества. Уверен, что у вас все получится. Желаю крепкого здоровья, верной команды и новых побед. Но главное — поддержки близких и счастья в семье!

Поздравления передает президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов:

— Уважаемый Дмитрий Юрьевич! Примите самые искренние поздравления с днем рождения! Ваш карьерный путь — пример того, каких высот можно добиться благодаря ответственному отношению к делу и невероятному трудолюбию. Для Вас не существует невыполнимых задач — Вы эффективно решаете самые сложные и масштабные кейсы, используя инновационные подходы и огромный управленческий опыт. Уверен, что впереди у Вас — множество новых покорённых высот, реализованных целей, ярких и важных проектов. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в работе на благо страны, счастья, душевного тепла и благополучия Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...