Сегодня исполняется 44 года вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Григоренко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Григоренко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко:

— Дорогой Дмитрий Юрьевич! От души поздравляю с днем рождения! Знаю тебя как блестящего организатора, дотошного, цепкого администратора, и при этом очень неравнодушного, сопереживающего человека. Поэтому здорово, что именно ты занимаешься проектом «Человекоцентричное Правительство», потому что именно здесь важны оба этих качества. Уверен, что у вас все получится. Желаю крепкого здоровья, верной команды и новых побед. Но главное — поддержки близких и счастья в семье!

Поздравления передает президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов:

— Уважаемый Дмитрий Юрьевич! Примите самые искренние поздравления с днем рождения! Ваш карьерный путь — пример того, каких высот можно добиться благодаря ответственному отношению к делу и невероятному трудолюбию. Для Вас не существует невыполнимых задач — Вы эффективно решаете самые сложные и масштабные кейсы, используя инновационные подходы и огромный управленческий опыт. Уверен, что впереди у Вас — множество новых покорённых высот, реализованных целей, ярких и важных проектов. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в работе на благо страны, счастья, душевного тепла и благополучия Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»