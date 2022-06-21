КПРФ отрицает причастность ее депутата к квартирам в Германии

Думские коммунисты во вторник категорически опровергли информацию о том, что конфискованные в Германии квартиры принадлежат депутату Госдумы от КПРФ Роману Лябихову.

20 июня немецкий телеканал n-tv со ссылкой на федеральную прокуратуру Мюнхена сообщил, что три объекта недвижимости в столице Баварии конфискованы у двух россиян — депутата Госдумы и его жены. Одновременно заморожен банковский счет, на который поступали ежемесячные платежи за аренду этих объектов в размере €3,5 тыс. Позже в тот же день мюнхенская Suddeutsche Zeitung уточнила, что речь идет о члене фракции КПРФ и его супруге, обозначенных буквами «Л» и «К». А другое мюнхенское издание Abendzeitung назвало и самого депутата — Романа Лябихова.

По данным интернет-издания «Агентство», жену господина Лябихова зовут Елена Кузнецова, и она является доверительным управляющим в компании господина Лябихова «Спецстрой». Издание также напоминает, что в 2014 году, баллотируясь в Мосгордуму, кандидат Лябихов указал в декларации, что ему и его супруге принадлежат квартира и парковочное место в Германии. Однако в декларации за 2021 год, которую господин Лябихов подал, уже будучи депутатом Госдумы (в ноябре 2020 года он получил вакантный мандат, а в сентябре 2021 года переизбрался на новый срок по списку КПРФ), указан лишь один зарубежный объект недвижимости — некое «помещение» в ОАЭ площадью 108,7 кв. м.

Как сообщил “Ъ” первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, Роман Лябихов заверил однопартийцев, что «нет ничего там у него и его жены». «А мы привыкли верить своим товарищам»,— добавил коммунист. Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко в разговоре с «РИА Новости» напомнил, что господин Лябихов до избрания в Думу работал в бизнесе «и, может быть, у каких-то родственников что-то есть, у него лично — нет».

Глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба («Единая Россия») сообщил “Ъ”, что комиссия будет рассматривать этот вопрос только в том случае, если в нее поступит соответствующее обращение. «Уже были сообщения о том, что у многих на Кипре что-то арестовано. Мы проверили — ничего такого нет, это фейки. Если есть какое-то подтверждение, пусть присылают официальный запрос, мы будем разбираться. Но по каждому чиху, тем более какой-то немецкой газетенки, мы не собираемся ничего предпринимать»,— добавил господин Аршба.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина