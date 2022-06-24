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Коммерсантъ FM
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Максиму Аборневу оплачены поиск донора и доставка трансплантата

17 июня на rusfond.ru, в «Коммерсанте» и в эфире ГТРК «Калуга» мы рассказали историю десятилетнего Максима Аборнева из Калужской области («Сдавайте изумруды», Валерий Панюшкин). У мальчика рецидив острого лимфобластного лейкоза. Чтобы его спасти, требуется трансплантация костного мозга от неродственного донора из-за рубежа. Но подбор и активация донора, а также доставка трансплантата в клинику не оплачиваются государством. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 287 587 руб.) собрана. Родители Максима благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Максим Аборнев

Максим Аборнев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Максим Аборнев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 17 июня 28 745 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Калуга», «Алтай», «Волгоград-ТРВ», «Дальневосточная», «Дон-ТР», а также 152 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 32 детям на 20 469 121 руб.

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