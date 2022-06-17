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Коммерсантъ FM
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Пересадка в Сиднее

Австралийской пациентке трансплантирован костный мозг россиянина

В начале июня в одной из онкогематологических клиник Сиднея женщине, больной раком крови, пересадили стволовые клетки от донора из российского Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национального РДКМ). Точная дата трансплантации и название клиники не разглашаются в течение двух лет ради защиты анонимности донора и реципиента. Тем не менее уже сейчас можно констатировать, что в истории развития Национального РДКМ — революционная веха. Впервые костный мозг нашего донора отправился за рубеж. Впервые Национальный РДКМ не только получает донорский костный мозг из-за границы, но и отправляет за границу костный мозг российского донора, то есть полноценно и на равных участвует в мировой системе поиска доноров.

Процедура передачи донорского костного мозга из России в Австралию вовсе не была простой. Запрос от Австралийского регистра доноров костного мозга (Australian Bone Marrow Donor Registry) поступил в Национальный РДКМ еще 21 января. Это был второй в истории Национального РДКМ запрос из-за границы и первый, увенчавшийся реальным получением донорских клеток для пациента. На сегодняшний день заграничных запросов в разработке Национального РДКМ уже 13.

Первым делом сотрудники медицинской дирекции Национального РДКМ связались с донором, чтобы тот подтвердил готовность сдать стволовые клетки. Донору сообщили только, что пациентка живет в Австралии. Это необходимо, потому что по закону донор должен дать согласие на то, чтобы именно австралийские врачи работали с его биоматериалом. Подписанное пациентом согласие отправилось в Росздравнадзор, который для каждого биообразца дает отдельное разрешение на вывоз из страны.

Донор прошел контрольное типирование и обследование в одной из лабораторий «Инвитро», после чего не без небольшой задержки на австралийской таможне образцы его крови поступили в австралийскую лабораторию, чтобы сиднейские врачи могли убедиться: это именно тот донор, который им нужен.

В марте запрос австралийцы подтвердили. Проблема заключалась в том, что в связи с эпидемией COVID-19 Австралия принимает стволовые клетки только в замороженном виде, при –196 °C. В заморозке клеток нет ничего особенного, это распространенная практика. Но Национальный РДКМ пока не смог найти грузоперевозчика, который бы обеспечил провоз из России в Сидней специального объемного контейнера с трансплантатом.

На помощь пришел немецкий регистр ZKRD. В мае 32-летний российский доброволец сдал стволовые клетки в Петербурге — заготовку трансплантата Национальный РДКМ доверил НМИЦ имени В. А. Алмазова, а нанятый ZKRD курьер забрал трансплантат и отвез в Гессен, где в криоцентре клетки были корректно заморожены. Оттуда трансплантат отправился в Сидней, где в начале июня пересадка костного мозга и была произведена.

По договору сведения о состоянии пациентки Национальный РДКМ будет получать из австралийской клиники через месяц, полгода, год и два года после трансплантации. Два года спустя, если лечение пройдет успешно, донор с реципиентом смогут познакомиться лично.

Если кто-то до сих пор не понимает, зачем регистру доноров костного мозга нужна медицинская дирекция, то вот вам ответ: чтобы организовать все описанное выше.

Валерий Панюшкин, главный редактор Русфонда

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