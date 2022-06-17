Из свежей почты

Ира Ширяева, 14 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 182 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 19 тыс. руб.

Дочка родилась раньше срока, в тяжелом состоянии. В пять месяцев у нее обнаружили гидроцефалию — водянку мозга. А еще через два месяца диагностировали ДЦП. Я возила Иру на лечение и реабилитацию. В результате к восьми годам она начала ходить с поддержкой. Дочка учится в обычной школе по общей программе. Любит читать, лепить, рисовать, плести из бисера. Но пока может сделать всего несколько шагов самостоятельно, теряет равновесие и падает. Иру готовы принять в московском Институте медтехнологий (ИМТ), но оплатить лечение я не могу. Помогите, пожалуйста! Людмила Ширяева, Алтайский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Девочка нуждается в госпитализации для проведения восстановительного лечения. Нужно скорректировать тонус мышц и укрепить их, улучшить координацию движений, равновесие и мелкую моторику».

Кира Кильдеева, 14 лет, рубцовая деформация верхней губы, расщелина альвеолярного отростка, сужение зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 136 880 руб.

Внимание! Цена лечения 427 880 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 21 тыс. руб.

Кира родилась с «заячьей губой». В два месяца губу ей зашили, но вскоре после операции образовались грубые рубцы и начались проблемы с носовым дыханием. Зубы росли скученно, а местами так и не прорезались. В 2016 году Кира начала лечиться у московских специалистов: ей провели костную пластику альвеолярного отростка, затем начали ортодонтию — для расширения верхней челюсти и выравнивания зубного ряда. Но до сих пор прикус нарушен, зубы растут криво, дочка тяжело дышит, часто болеет. Лечение необходимо продолжать, но мне его не оплатить. Помогите! Алина Кильдеева, Волгоградская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Кире требуется продолжить ортодонтическое лечение с использованием полноразмерных несъемных дуговых аппаратов (брекет-систем)».

Варя Овчинникова, 3 года, врожденная деформация правой стопы, требуется хирургическое лечение. 199 696 руб.

Внимание! Цена лечения 220 696 руб. Телезрители ГТРК «Дальневосточная» соберут 21 тыс. руб.

В пять месяцев у дочки обнаружили правостороннюю косолапость. Из интернета мы узнали о ярославском ортопеде Максиме Вавилове, который успешно лечит подобные нарушения, и обратились к нему. Варя прошла лечение по методу Понсети и начала ходить самостоятельно. Тогда вы помогли нам оплатить лечение. Сейчас дочка активно развивается, любит гулять, но от ходьбы правая нога у нее начинает болеть. А недавно стопа вновь стала подворачиваться. Доктор Вавилов говорит, что Варе нужна операция. Я опять вынуждена просить о помощи. Олеся Овчинникова, Хабаровский край

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Варе требуется комплексное хирургическое лечение — этапные гипсования и операция. Лечение избавит девочку от боли, она сможет нормально ходить».

Маша Фаут, 11 лет, острый лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга, требуется подбор и активация родственного донора. 273 492 руб.

Внимание! Цена подбора и активации донора 314 492 руб. Телезрители ГТРК «Дон-ТР» соберут 41 тыс. руб.

Дочка заболела весной 2019 года, у нее на теле начали появляться синяки и сыпь. Машу обследовали и диагностировали рак крови. Химиотерапия далась ей нелегко, но дочка справилась и вышла в ремиссию. А в январе этого года рак вернулся. Сейчас спасти Машу может только пересадка костного мозга. Ее планируют провести от Машиной сестры Сони. Но вначале нужно провести Соне генетическое типирование, чтобы убедиться, что она подходит как донор. Оплатить это исследование мы не в силах. Помогите! Марина Фаут, Ростовская область

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Маше по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от родственного донора. Подбором и активацией донора занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

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