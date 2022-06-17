Сохатому обезоружили срок

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд смягчил наказание криминальному авторитету из Курска Александру Сошникову (Сохатый), осужденному за похищение другого «авторитета» — Юрия Василенко. Последнего Генпрокуратура Украины считала соучастником совершенного в 2017 году убийства в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По оперативным данным, тело похищенного Василенко скормили свиньям.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда рассмотрела жалобы защиты Сохатого и его подельников, а также представление прокуратуры за три заседания. В результате требование надзора было удовлетворено, а защиты, напротив, отклонили.

Тем не менее апелляция сочла, что Александру Сошникову была излишне вменена в вину ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК, благодаря исключению которой из приговора срок наказания криминальному авторитету был снижен с десяти лет до девяти лет и десяти месяцев колонии строгого режима. При этом соратнику Сохатого Александру Зикееву Мосгорсуд наказание ужесточил. Учитывая, что новое преступление он совершил «при особо опасном рецидиве», срок в семь лет колонии строгого режима ему был заменен на аналогичный, но режима особого. Это означает, что содержаться рецидивист будет в колонии, где находятся приговоренные к пожизненному наказанию или лица, которым смертную казнь заменили другим видом наказания, то есть преступники, представляющие особую общественную опасность.

В прошлом году Останкинский райсуд Москвы признал Сошникова, Зикеева и их земляка из Курска Дениса Долженкова участниками вооруженного похищения (п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК) «авторитета» Юрия Василенко, здоровью которого к тому же был причинен тяжкий вред (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК). Преступление, как следовало из приговора, было организовано Сохатым на почве длительных неприязненных отношений с потерпевшим. 10 января 2019 года возле кафе «Базилик», расположенного на проспекте Мира в Москве, сообщники напали на Юрия Василенко и начали его избивать. «Авторитет», «будучи физически развитым человеком», смог оказать злоумышленникам сопротивление, которое они сломили, только прострелив ему из пистолета ТТ ноги. Затем похищенного засунули в багажник внедорожника и вывезли из города. Машину с частями разобранного пистолета нашли в гараже, а Василенко с тех пор никто не видел. По оперативным данным, он мог скончаться от болевого шока и кровопотери, а от его тела Сохатый избавился, скормив его свиньям. Обстоятельства предполагаемого убийства «авторитета» расследуются в рамках другого дела, которое до суда пока не дошло.

При этом следует отметить, что Юрий Василенко разыскивался властями Украины по заочному обвинению в причастности к убийству в марте 2017 года в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Сам парламентарий был застрелен из пистолета бывшим военнослужащим батальона «Донбасс» Павлом Паршовым, которого, в свою очередь, смертельно ранил телохранитель россиянина. Уголовное преследование Юрия Василенко было прекращено в связи с его смертью, а Александра Лося, который вместе с ним, по версии следствия, следил за будущей жертвой, Шевченковский райсуд Киева оправдал. На 12 лет сел только бывший член «Правого сектора» (организация запрещена в России) Ярослав Тарасенко, который подвез убийцу и ждал его в машине.

По версии украинского следствия, к убийству в Киеве мог иметь отношение авторитетный предприниматель из России Владимир Тюрин, с которого заочное обвинение было снято по решению Печерского райсуда Киева.

Отметим, что в Останкинском суде сейчас должно было слушаться дело еще одного предполагаемого участника похищения Василенко Дмитрия Полякова (Дон), но после того, как подсудимый на предварительном заседании порезал себе вены, его отправили на психиатрическую экспертизу. Тем более что выяснилось — ранее проблемы с психикой позволили ему избежать службы в армии.

Николай Сергеев, Юрий Сенаторов